Скандал в маршрутке Запорожья: водитель чуть не выкинул женщину из авто

Водитель повел себя по-хамски с пассажиркой (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожье водитель маршрутного такси грубо обошелся с пассажиркой

В Запорожье разгорелся громкий скандал между водителем маршрутки и пассажиркой. Инцидент произошел на маршруте №11. Женщина протянула водителю купюру в 200 гривен, но он ей грубо заявил, что у него нет сдачи и значит ей придется выйти из салона авто. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Пассажирка ответила водитель, что она может поождать, когда у него появится сдача, но он был непреклонен.

"Я сообщила ему, что он сможет дать мне сдачу с 200 гривен позже, как только у него появится нужная сумма, ведь ехать мне нужно было очень долго, и у него будет время, чтобы собрать размен. Но в ответ он схватил меня за руку и попытался вытолкнуть меня в сторону выхода. Неужели именно так должны вести себя водители маршрутного такси?"- рассказала женщина.

Водитель маршрута №11 (ria-m.tv)

Один из пассажиров разменял купюру на более мелкие банкноты. Женщина сфотографировала данные о перевозчике, самого водителя и номерной знак автобуса, чтобы пожаловаться. Но в предприятие она не дозвонилась, там был указан неверный номер телефона.

Позже женщина все же нашла контакты перевозчика, но там увольнять водителя отказались, объяснив, что у них итак мало кадров.

"Водитель этот спокойный по своей натуре. Он утверждает, что никого не дергал за рукав, а просто попросил разменять купюру, так как у него не было чем дать сдачу. Другие пассажиры тут же пришли на помощь девушке. Но это версия водителя. Здесь надо разбираться и в любом случае мы будем это делать",- рассказал перевозчик.