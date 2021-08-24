Под Днепром в дом залезла змея: "услышали, как что-то упало у двери" (фото)

В селе Сурско-Михайловка Днепропетровской области на даче с навеса над входной дверью упала змея.
Об этом сообщил пользователь Сергей Леонидович в Facebook-сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".
По словам мужчины, на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.
"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал очевидец.
Как отметил мужчина, у змеи глаза маленькие и круглые. Также она была не агрессивна.
В комментариях пользователи пишут, что на фото - медянка. Эта змея является неядовитой и безопасной для людей.
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