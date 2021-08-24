Под Днепром в дом залезла змея: "услышали, как что-то упало у двери" (фото)

По словам мужчины, на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.

"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал очевидец.

Как отметил мужчина, у змеи глаза маленькие и круглые. Также она была не агрессивна.

В дом под Днепром залезла змея (фото: facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что на фото - медянка. Эта змея является неядовитой и безопасной для людей.