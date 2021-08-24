UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Днепром в дом залезла змея: "услышали, как что-то упало у двери" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В селе Сурско-Михайловка Днепропетровской области на даче с навеса над входной дверью упала змея.

Об этом сообщил пользователь Сергей Леонидович в Facebook-сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".

По словам мужчины, на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.

"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал очевидец.

Как отметил мужчина, у змеи глаза маленькие и круглые. Также она была не агрессивна.

В дом под Днепром залезла змея (фото: facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что на фото - медянка. Эта змея является неядовитой и безопасной для людей.

  • Это медянка. У нее брюшко немного красноватое. У полоза окраска светлее и с зеленоватым оттенком и брюхо белое. А вот за сарматского полоза не знал, у нас их много;
  • Медянка, 100% уверенная;
  • Фото настолько четкое, что здесь невозможно ошибиться. На фото медянка обыкновенная;
  • Медянка так же как и уж, неядовитая и безопасная для человека змея.

Ранее мы сообщали, что украинцев напугала "гусеница, скрещенная с ужом".

Также в Полтаве в квартире на 8 этаже женщина нашла удава.

Читайте РБК-Украина в Google News
змея