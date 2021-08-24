Під Дніпром у будинок залізла змія: "почули, як щось впало біля дверей" (фото)

У селі Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області на дачі з навісу над вхідними дверима впала змія.
Про це повідомив користувач Сергій Леонідович у Facebook-спільноті "Жаби, ящірки та змії".
За словами чоловіка, на дачі його брата змія звалилась буквально з вхідних дверей. Люди виловили змію та віднесли її у лісосмугу біля лісу.
"Почули, як щось впало, обернулись, а це - змійка", - розповів очевидець.
Як зазначив чоловік, у змії очі маленькі та круглі. Також вона була не агресивна.
У коментарях користувачі пишуть, що на фото - мідянка. Ця змія є неотруйною та безпечною для людей.
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