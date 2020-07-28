В Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии

В реке Днепре мужчине удалось выловить экзотических рыб, которые не свойственны для пресноводных рек. Зато такие рыбы водятся в водах Адриатического моря, что омывает восток Италии.

Отметим, что встретить необычную рыбу-иглу - про которую идет речь - можно и в нашем Черном море. Иглу выловил рыбак из города Днепр в жилом массиве Фрунзенский, пишет Днепровская панорама.

Сообщается, что в последнее время в Днепре вылавливали таких нетипичных обитателей, как медузы, рыбу теляпию, аквариумного астронотуса и ндаже странного на вид кольчужного сома.

В Днепре выловили рыбу-иглу (фото: dnpr.com.ua)

Рыба-игла типична для Адриатического, Черного и других морей. Водится она обычно на глубине 3-12 метров.

Держится рыбка около песчаного и илистого дна в полях взморника и водорослей около берега, часто вблизи устьев рек. Максимальная зафиксированная длина 50 см, чаще встречаются экземпляры до 30 см. Питается в основном мелкими ракообразными.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, как рыбы заселяют пустые водоемы. Способ оказался очень экстремальным.

Также сообщалось, что в Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу. Она клюнула просто на руку.