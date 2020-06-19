ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре обнаружили экзотическое животное: природа очищается?

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 13:56
В Днепре обнаружили экзотическое животное: природа очищается?
В Днепре поймали редкую рыбу (фото: pixabay.com)

В реке Днепр поймали рыбу, которая здесь никогда не водилась

В реке Днепр поймали экзотическую рыбу, которая водится обычно в водоемах Южной Америки. Редкий улов зафиксирован 17 июня в Кременчугском водохранилище в районе города Светловодск. Там спойман сом кольчужный, его вес составил около 600 граммов.

Об удивительном улове сообщило на своей странице в Facebook Госрыбагентство Украины.

Лорикарии или кольчужные сомы (Loricariidae) - семейство пресноводных рыб отряда сомоподобные. Их можно встретить в бассейнах рек Южной Америки. Их тело покрыто сросшимися костными пластинками, которые напоминают кольчугу рыцарей и защищают этих рыбок от естественных врагов.

В Днепре обнаружили экзотическое животное: природа очищается?В Днепре словили кольчужного сома (фото: facebook.com/pg/dargua)

В комментариях украинцы отметили, что любителям экзотики не стоит выпускать своих питомцев в наши водоемы, так как это сильно вредит экосистеме.

  • Уважаемые любители экзотики!!! Хватит смывать своих рыбок в унитаз, или выпускать в речку, если вам их жалко! Отнесите в китайский ресторан или еще куда. Вы вредите экосистеме!!! Эта тема уже обсуждалась!!!
  • Это тропическая рыба. Она не сможет перенести зимовку. Хватит постить ерунду.
  • Аквариумисты выпустили, чтоб не убивать.

Как мы ранее сообщали, на украинском курорте дельфины приплыли к отдыхающим.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины животные
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь