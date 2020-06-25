В Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу: клюнула на руку

На Калиновском рынке в Черновцах мужчина словил огромного карпа
На Буковине, которая сейчас страдает от наводнения, мужчине удалось прямо на улице словить большую рыбу. Немалый улов ждал местного жителя в Черновцах на Калиновском рынке. В сети опубликовали видео, на котором показано, как прямо среди торговых рядов мужчина оглушил карпа, а потом поймал его.
Видеоролик появился на страничке информационного агентства "АСС" в Facebook.
Некоторые из присутствующих предположили, что рыба весит не менее десяти килограммов, а в комментариях буковинцы отметили, что вероятнее всего карпа снесло течением с Черторийских прудов.
Добыча оказалось крупной - рыба в длину составляет около полутора метра.
Риба у воді підтопленого Калинівського ринку
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Середа, 24 червня 2020 р.
В комментариях украинцы не поверили, что такая рыба может водиться в водоемах.
В Черновцах мужчина поймал огромного карпа (facebook.com/people/Алла-Спрінчіна)
Как мы ранее сообщали, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Людмила Жукова