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В Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу: клюнула на руку

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 11:44
В Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу: клюнула на руку
В Черновцах после паводка мужчина словил рыбу (коллаж РБК-Украина)

На Калиновском рынке в Черновцах мужчина словил огромного карпа

На Буковине, которая сейчас страдает от наводнения, мужчине удалось прямо на улице словить большую рыбу. Немалый улов ждал местного жителя в Черновцах на Калиновском рынке. В сети опубликовали видео, на котором показано, как прямо среди торговых рядов мужчина оглушил карпа, а потом поймал его.

Видеоролик появился на страничке информационного агентства "АСС" в Facebook.

Некоторые из присутствующих предположили, что рыба весит не менее десяти килограммов, а в комментариях буковинцы отметили, что вероятнее всего карпа снесло течением с Черторийских прудов.

Добыча оказалось крупной - рыба в длину составляет около полутора метра.

В комментариях украинцы не поверили, что такая рыба может водиться в водоемах.

  • Короп такого розміру не підплив би на таку мілину ніколи. Купили рибу на ринку і кинули для хайпу.
  • Треба було коропу допомогти, перенести на глибину.
  • Скоріше за все, його справді випустили продавці, короп таких розмірів і навіть більше підходить на мілину, але лише в період нересту, а не при підйоміі води.

В Черновцах мужчина поймал огромного карпа (facebook.com/people/Алла-Спрінчіна)

Как мы ранее сообщали, жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты. Это связано с паводками в западных областях Украины.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины наводнение
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