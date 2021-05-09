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В Днепре провели акции ко Дню памяти и примирения: зажгли свечи и вспомнили подвиги героев города

Новина українською → Дніпро, Воскресенье 09 мая 2021 10:16
В Днепре провели акции ко Дню памяти и примирения: зажгли свечи и вспомнили подвиги героев города Фото: в Днепре провели акции ко Дню памяти и примирения (пресс-служба)
Автор: Styler

В Днепре ко Дню памяти и примирения прошла акция "Свеча памяти" и финал флешмоба "Герои Днепра". В рамках мероприятия зажгли 300 свечей на фасаде городского совета и устроили лазерную проекцию с именами героев.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

"Свечи зажигаем уже несколько лет подряд, а лазерный флешмоб на здании горсовета год назад инициировал мэр Днепра Борис Филатов. Глава города предложил опубликовать в фейсбуке с хештегом #Герої_Дніпра истории о родных, которые защищали страну во Второй мировой войне, и тех, кто борется за мир и сегодня. Появятся имена более 600 героев, в прошлом году на фасаде горсовета - около 300", - рассказала заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Елена Куян.

В Днепре провели акции ко Дню памяти и примирения: зажгли свечи и вспомнили подвиги героев города

Акции будут проходить и 9 мая - с 20: 30 до 22: 00.

Будут вспоминать героев также в рамках телемарафона "Герои Днепра" на телеканале "ДніпроTV".

Напомним, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

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