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У Дніпрі провели акції до Дня пам'яті та примирення: запалили свічки та згадали подвиги героїв міста

Новость на русском → Дніпро, Неділя 09 травня 2021 10:16
У Дніпрі провели акції до Дня пам'яті та примирення: запалили свічки та згадали подвиги героїв міста Фото: у Дніпрі провели акції до Дня пам'яті та примирення (прес-служба)
Автор: Styler

У Дніпрі до Дня пам'яті та примирення пройшла акція "Свіча пам’яті" та фінал флешмобу "Герої Дніпра". В рамках заходу запалили 300 свічок на фасаді міської ради та влаштували лазерну проекцію з іменами героїв.

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

"Свічки запалюємо вже декілька років поспіль, а лазерний флешмоб на будівлі міськради рік тому ініціював мер Дніпра Борис Філатов. Очільник міста запропонував публікувати у фейсбуці за хештегом #Герої_Дніпра історії про рідних, які захищали країну у Другій світовій війні, та тих, хто бореться за мир і сьогодні. З'являться імена понад 600 героїв, торік на фасаді міськради - близько 300", - розповіла заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Олена Куян.

У Дніпрі провели акції до Дня пам'яті та примирення: запалили свічки та згадали подвиги героїв міста

Акції проходитимуть і 9 травня - з 20:30 до 22:00.

Згадуватимуть героїв також у рамках телемарафону "Герої Дніпра" на телеканалі "ДніпроTV".

Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

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