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Сколько украинцы будут отдыхать в мае: список выходных

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 08:00
Сколько украинцы будут отдыхать в мае: список выходных Фото: в мае будет 13 выходных дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных. Украинцев ждут два периода длинных выходных с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая. По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая.

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Выходной переносится на понедельник, 10 мая.

Сколько украинцы будут отдыхать в мае: список выходных

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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