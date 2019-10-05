ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника "русского мира"

STYLERЖиття    05.10.2019 - 10:41
У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника "русского мира"
Фото: Затриманий був прихильником "русского мира" (ssu.gov.ua)

У Дніпрі СБУ затримала чоловіка-сепаратиста, який працював водієм таксі

У Дніпрі затримали сепаратиста, який працював в таксі і агітував своїх клієнтів за "русский мир". Також він вирішив прикрасити свій автомобіль російською символікою. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Чоловіком зацікавилися співробітники СБУ, адже надійшли сигнали від людей, що таксист також сповідує ідеї "русского казачєства".

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував анексію Криму Росією і захоплення частин Донецької та Луганської областей терористами.

"Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації", – сказано в повідомленні СБУ.

У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника &quot;русского мира&quot;У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника &quot;русского мира&quot;

Фото: У таксиста вилучили комуністичну символіку (ssu.gov.ua)

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 2 ст. 436-1 КК України). На даний момент слідство триває.

Як ми раніше писали, в окупованому Сімферополі у Криму помер сепаратист Святослав Компанієць,, який активно займався проросійською пропагандою ще задовго до захоплення РФ українського півострова в 2014 році.

У Дніпрі чоловік вирішив проїхати "зайцем", але його викинуло на дорогу (відео) "Коп" вдарив дівчину по обличчю в супермаркеті: інцидент у Дніпрі отримав продовження
Новини України ФК Дніпросепаратизм
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся