В оккупированном Крыму умер сепаратист Святослав Компаниец (Фото: коллаж РБК-Украина)

Члены движения Святослава Компанийца были осуждены за сепаратизм, а после аннексии Крыма "суды" отказались их реабилитировать

В оккупированном Симферополе в Крыму умер сепаратист Святослав Компаниец, который активно занимался пророссийской пропагандой еще задолго до захвата РФ украинского полуострова в 2014 году. Об этом пишут росСМИ.

Как отмечается, Компаниец скончался "скоропостижно" 19 августа, однако причина смерти не называется.

15 августа ему исполнилось 58 лет.

Компаниец был одним из основателей пророссийского движения "Севастополь-Крым-Россия" в 2005 году.

Сепаратист Святослав Компаниец (Фото из социальных сетей)

Некоторые члены этой организации, включая его самого, были осуждены за сепаратизм, при этом в уже оккупированном Крыму подконтрольные РФ "суды" отказываются их реабилитировать.

Как сообщалось ранее, в Киеве весной был убит сын одного из главарей группировки "ДНР" Александра Алипова Евгений.

Примечательно, что сначала в прессе сообщалось, что его тело было обнаружено на оккупированных территориях на Донбассе.