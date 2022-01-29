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У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото)

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Дніпро, Субота 29 січня 2022 14:58
У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото) У Дніпрі на вокзалі впала люстра (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі на залізничному вокзалі впала та розбилася величезна люстра. На щастя з людей ніхто не постраждав.

Так, інцидент стався у п'ятницю, 28 січня, повідомили в Укрзалізниці.

Чому впала люстра

Зокрема, працівники міняли в ній лампи та чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос і люстра гепнулася на підлогу.

В Укрзалізниці зазначають, що роботи проводились з дотриманням усіх правил безпеки.

"Зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав", - зазначили в компанії.

Також зазначили, що "вокзальна компанія" Укрзалізниці запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото)У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото)

У Дніпрі на залізничному вокзалі впала велика люстра (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос.

У коментарях під дописом користувачі пишуть, що потрібно перевірити усі вокзали.

  • Добре, що ніхто не постраждав! Вочевидь кваліфіковані працівники - були готові до можливого падіння. Заслуговують на премію;
  • А як щодо ліфтів та екскаваторів на станції Дарниця? Працює лише ліфт з боку привокзальної площі. Якщо раптом з коляскою чи важкою сумкою. А про інвалідів взагалі мовчу, як перехід подолати?;
  • Перевірки мають бути планові та регулярні;
  • В Дніпрі пороблено. Чортівня усюди.

У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото)У Дніпрі на залізничному вокзалі впала величезна люстра (t.me/Днепр Сейчас)

Раніше ми повідомляли, що у Києві біля під'їзду встановили крісла ЖД вокзалу.

Також нещодавно ми писали, що у Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися.

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