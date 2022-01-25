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В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео)

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Мелитополь, Вторник 25 января 2022 21:28
В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео) Коллаж РБК-Украина: мелитопольские школьницы угодили в воду после проверки льда в пруду на прочность
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе в городском парке девочки-подростки решили испытать на прочность лед на пруду, и в итоге обе упали в воду. От угрозы более серьезных последствий беспечных школьниц спасла небольшая глубина водоема.

Об этом передает местное издание "РИА Мелитополь".

Сам инцидент попал на камеру наблюдения в парке в минувшее воскресенье.

На кадрах видно, что сначала одна девочка стала на лед и испытывала его крепкость. Когда корка льда сломалась и подросток оказался в воде, ей на помощь поспешили подружки, и вытащили совершенно промокшую экспериментаторшу из пруда.

В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео)В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео)

В парке Мелитополя девочка очутилась в воде после испытания льда в пруду на прочность (фото: скриншот с видео)

И тут другая школьница, на глазах у которой только что из воды вытаскивали подружку, вдруг решила повторить такой опыт.

Она сделала несколько проб... и спустя несколько секунд тоже очутилась в холодной воде с головой. Другие девочки тут же вытянули из пруда и ее.

В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео)В Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались (видео)

"Подвиг" промокшей после зимнего купания подружки решила повторить другая школьница (фото: скриншот с видео)

"Надеемся, родители обоих подростков провели "среди них" разъяснительную беседу о вреде зимних купаний. Обращаемся и к родителям тех, кто тоже не прочь рискнуть. Объясните детям на чужом примере, чем заканчиваются подобные игры", - высказывается в публикации.

Видео: в Мелитополе девочки по очереди испытывали лед на прочность и проваливались в воду

Напомним, между тем, что в начале января в Киеве активизировались бесстрашные родители, которые пускали на лед детей в +7 градусов.

Также мы писали о том, что перед этим в Одесской области подростки хотели сделать селфи и провалились под лед.

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