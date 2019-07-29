ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре на полном ходу загорелся трамвай: все подробности

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 16:41
В Днепре на полном ходу загорелся трамвай: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К счастью во время ЧП никто не пострадал

В Днепре 29 июля во время движения загорелся трамвай. Как сообщили в ГСЧС, это произошло рано утром на улице Любарского, 135. Транспорт курсировал по маршруту №9.

По словам спастелей, прибывшим на место происшествия, возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения. Площадь возгорания распостранилась на 2 квадратных метра.

"Горела коробка силовой линии электросети на площади 2 кв. м". В результате пожара пострадавших нет, спасатели оперативно потушили пожар", - отметили в ведомстве.

На видео можно увидеть, как много дыма идет от огня внизу трамвая, запах гари распространился на все улицу.

Видео: В Днепре загорелся трамвай (YouTube/Відкритий)

К счастью, в результате возгорания транспортного средства никто не пострадал.

Как мы ранее писали, 28 июля в Дарницком районе Киева сгорел мужчина в гараже вместе с автомобилем. Пожар, унесший жизнь человека, случился ранним утром. В гаражном кооперативе на улице Литинского, 1в вспыхнул один из боксов.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка, которая была набита людьми. Происшествие произошло на жилой улице возле частных домов.

Отмечал рождение первенцев: в Киеве мужчина упал с катера и утонул Ограбление в стиле экшн: в Днепре вор убегал от копов на маршрутке (фото)
Новости Украины ФК Днепртрамвай
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь