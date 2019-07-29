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У Дніпрі на повному ходу загорівся трамвай: усі подробиці

STYLERЖиття    29.07.2019 - 16:41
У Дніпрі на повному ходу загорівся трамвай: усі подробиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На щастя під час НП ніхто не постраждав

У Дніпрі 29 липня під час руху загорівся трамвай. Як повідомили в ДСНС, це сталося рано вранці на вулиці Любарського, 135. Транспорт курсував за маршрутом №9.

За словами рятувальників, які прибули на місце події, займання сталося під днищем одинарного металевого трамвая під час руху. Площа загоряння поширились на 2 квадратних метри.

"Горіла коробка силової лінії електромережі на площі 2 кв. м". В результаті пожежі постраждалих немає, рятувальники оперативно загасили пожежу", - зазначили у відомстві.

На відео можна побачити, як багато диму йде від вогню внизу трамвая, запах гару поширився на всю вулицю.

Відео: У Дніпрі загорівся трамвай (YouTube/Відкритий)

На щастя, в результаті загоряння транспортного засобу ніхто не постраждав.

Як ми раніше писали, 28 липня, в Дарницькому районі Києва згорів чоловік в гаражі разом з автомобілем. Пожежа, що забрала життя людини, сталася рано вранці. В гаражному кооперативі на вулиці Літинського, 1в спалахнув один з боксів.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові на ходу загорілася маршрутка, яка була набита людьми. Пригода сталася на житловий вулиці біля приватних будинків.

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