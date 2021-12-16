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У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)

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Дніпро, Четвер 16 грудня 2021 14:53
У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото) У Дніпрі рибалка впіймав величезного сома (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі рибалка спіймав гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограмів. Трофей чоловік упіймав на глибині за допомогою гарпуна.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Так, рибалка Олександр Громадський займається підводним полюванням. Чоловік зазначив, що така риба повністю ковтає птахів і навіть свійських тварин,. До того ж вона може бути небезпечною навіть для людини.

"Монстра щодня не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.

За словами чоловіка, у сома він вистрілив за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Коли рибалка намагався впоратися із сомом, він схопив його за ласту і вона луснула.

"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", - додав він.

У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)У Дніпрі чоловік упіймав сома вагою 50 кілограмів (facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог розповіла, чим особливо небезпечна червона риба.

Також ми писали, як оригінально приготувати рибу, щоб сподобалось навіть дітям.

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