В Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина: видео инцидента

В Днепре пассажир выпал на ходу из маршрутки (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре мужчина выпал из маршрутки во время поворота

В Днепре произошел неприятный инцидент в маршрутке. Во время поворота из транспорта на полном ходу выпал пассажир. Момент его падения снял видеорегистратор автомобиля, который ехал сзади.

На кадрах видно, как мужчина выпадает из задних дверей маршрутки. Он просто выкатился кувырком на дорогу. Это могло закончиться не только тяжелой травмой, но и наездом других участников движения.

В Днепре пассажир выпал на ходу из маршрутки (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве у маршрутки отлетели колеса прямо на ходу. Инцидент произошел на Северном мосту. У маршрутки сломалась задняя ось и вылетела вместе с двумя задними колесами с левой стороны. При этом колеса нанесли повреждение автомобилю, который ехал рядом.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области водитель маршрутки, из которой выпала женщина и потом погибла, и далее может управлять транспортным средством. Трагедия с 41-летней Еленой Василенко произошла еще в ноябре 2018 года. Прошло почти два года, но суд только недавно вынес приговор.

Водитель своей вины не признавал и настаивал на том, что женщина сама запрыгнула в транспорт через аварийный выход. При этом он оказал материальную поддержку семье погибшей пассажирки.

Суд квалифицировал действия маршрутчика как грубое нарушение правил эксплуатации транспорта, которое повлекло за собой смерть человека. И хотя по решению суда водитель все же виноват, но ему не запретили заниматься перевозкой пассажиров.