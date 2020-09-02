В Дніпрі з маршрутки на ходу випав чоловік: відео інциденту

У Дніпрі пасажир випав на ходу з маршрутки (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі чоловік випав з маршрутки під час повороту

У Дніпрі стався неприємний інцидент в маршрутці. Під час повороту з транспорту на повному ходу випав пасажир. Момент його падіння зняв відеореєстратор автомобіля, який їхав позаду.

На кадрах видно, як чоловік випадає з задніх дверей маршрутки. Він просто викотився шкереберть на дорогу. Це могло закінчитися не тільки важкою травмою, але і наїздом інших учасників руху.

Дніпрі пасажир випав на ходу з маршрутки (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві в маршрутки відлетіли колеса прямо на ходу. Інцидент стався на Північному мосту. У маршрутки зламалася задня вісь і вилетіла разом з двома задніми колесами з лівого боку. При цьому колеса нанесли пошкодження автомобілю, який їхав поруч.

Раніше ми писали про те, що в Одеській області водій маршрутки, з якої випала жінка і потім загинула, і далі може керувати транспортним засобом. Трагедія з 41-річною Оленою Василенко відбулася ще в листопаді 2018 року. Минуло майже два роки, але суд нещодавно виніс вирок.

Водій своєї вини не визнавав і наполягав на тому, що жінка сама стрибнула в транспорт через аварійний вихід. При цьому він надав матеріальну підтримку родині загиблої пасажирки.

Суд кваліфікував дії маршрутчика як грубе порушення правил експлуатації транспорту, яке спричинило смерть людини. І хоча за рішенням суду водій все ж винен, але йому не заборонили займатися перевезенням пасажирів.