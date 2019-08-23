В Днепре 8-летнего мальчика дома держали на цепи с завязанными глазами (фото)

Горе-мать воспитывает четверых детей
В Днепре в одной из семей обнаружили мальчика, которого родная мать держала на цепи с завязанными глазами. Многодетная горе-мать воспитывает четверых детей, им 4, 6, 8 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепровской области.
Несчастного малыша увидели тогда, когла в квартиру прибыли работники социальной службы с визитом. Кто-то позвонил в службу и анонимно сообщил о насилии над детьми. Ребенок был прикован цепью к дивану и обмотан скотчем, а глаза у него были завязаны повязкой.
Сейчас с мальчиком работают психологи, остальных детей отвезли в реабилитационный центр. В квартире проводят обыск и выясняют все детали зверского отношения к ребенку.
Также известно, что для троих младших детей женщина является опекуном.
Производства открыты по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Как мы ранее писали, мужчина забил до смерти своего соседа из-за старых ссор и конфликтов, которые он решил "закрыть" после употребления спиртных напитков. Жуткий инцидент произошел под Херсоном в одном из сел Голопристанского района.
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