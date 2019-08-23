У Дніпрі 8-річного хлопчика вдома тримали на ланцюгу з зав'язаними очима (фото)

Горе-мати виховує чотирьох дітей
У Дніпрі в одній з родин виявили хлопчика, якого рідна мати тримала на ланцюгу з зав'язаними очима. Багатодітна горе-мати виховує чотирьох дітей, їм 4, 6, 8 і 13 років. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпровської області.
Нещасного малюка побачили тоді, коли в квартиру прибули працівники соціальної служби з візитом. Хтось подзвонив у службу і анонімно повідомив про насильство над дітьми. Дитина була прикута ланцюгом до дивана і обмотана скотчем, а очі у неї були зав'язані пов'язкою.
Зараз з хлопчиком працюють психологи, інших дітей відвезли в реабілітаційний центр. В квартирі проводять обшук і з'ясовують усі деталі звірячого ставлення до дитини.
Також відомо, що для трьох молодших дітей жінка є опікуном.
Провадження відкриті за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) і 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
Як ми раніше писали, чоловік забив до смерті свого сусіда через старі сварки і конфлікти, які він вирішив "закрити" після вживання спиртних напоїв. Жахливий інцидент стався під Херсоном в одному з селищ Голопристанського району.
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