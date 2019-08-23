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Украинская поп-звезда чуть не потеряла ребенка из-за недобросовестных врачей

STYLERПерсоны    23.08.2019 - 15:14
Украинская поп-звезда чуть не потеряла ребенка из-за недобросовестных врачей
Тараса Тополя и Alyosha чуть не потеряли ребенка из-за врачей (коллаж РБК-Украина)

Тараса Тополя рассказал очень личную историю из своей жизни

Тарас Тополя и певица Alyosha могли потерять ребенка. Об этом откровенно рассказал сам лидер популярной рок-группы "Антитела".

По словам артиста, во время первой беременности недобросовестные врачи частной клиники побудили его жену к дорогостоящей процедуре, напугав возможными патологиями плода и даже абортом.

Украинская поп-звезда чуть не потеряла ребенка из-за недобросовестных врачей

Певица Alyosha с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Супруга там прошла очень дорогостоящий анализ околоплодных вод. Там что-то лезли к плоду, делали какие-то определенные манипуляции и затем, в результате этих манипуляций сказали все же, что все нормально", - рассказал Тополя в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Украинская поп-звезда чуть не потеряла ребенка из-за недобросовестных врачей

Тарас Тополя с женой и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Но мне кажется, уже по мере того, что прошло определенное время, что это была такая вот отработана схема - молодую маму напугать и побуждать к определенным процедурам, которые просто так не делают, но так, они достаточно дорогие и для них должны быть какие-то... предпосылки", - добавил музыкант.

Певица Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha (Елена Кучер) поженились летом 2013-го. 3 апреля того же года у них родился первенец - сын Роман. Спустя два года певица подарила своему мужу еще одного мальчика - Марка.

Ранее Тарас Тополя признался, что может разозлить его не на шутку.

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