Младенец с кольцами: под Днепром обнаружили необычного новорожденного

В Каменском обнаружили необычного младенца (Коллаж РБК-Украина)

Медперсонал был в шоке от того, что они обнаружили у малыша на руке

В городе Каменское Днепропетровской области обнаружили новорожденного мальчика с необычным украшением на руке. Полиция Днепропетровской области просит помочь разыскать родных малыша.

Новорожденного мальчика подбросили на станцию скорой помощи в Каменском во вторник, 20 августа, около 7 часов утра. Как рассказали в полиции, малыш был одет в голубой костюмчик и завернут в одеяло. На станцию левобережной скорой помощи его принесли в большой спортивной сумке. Однако удивление медперсонала вызвало то, что они нашли, когда развернули ребенка. На его ручку золотой цепью привязали два обручальных кольца.

На руке у младенца были привязанные обручальные кольца (фото: Национальная полиция)

Как сообщили сотрудники станции, мальчику от 1,5 до 2 месяцев. Его состояние оценили, как удовлетворительное, но на всякий случай отправили в детскую больницу для полного обследования. Угрозы жизни ребенка на данный момент нет.

"Полиция обращается ко всем горожанам с просьбой помочь установить мать ребенка. Если вы владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщить об этом в полицию по телефонам: 102, (068) 973-46-22, (096)586-94-41. Анонимность гарантируется", - сказано в сообщении полиции.

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