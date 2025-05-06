З Днем піхоти ЗСУ: найкращі привітання з теплими словами для захисників країни

Привітання з Днем піхоти Збройних Сил України у віршах та своїми словами

Дорогі воїни-піхотинці! Бажаємо вам витримки, незламної сили духу та впевненості в кожному кроці на шляху до миру для нашої країни. Ви несете величезну відповідальність, та ми твердо віримо, що здатні долати будь-які труднощі та досягати перемог. Ваша рішучість і мужність надихають. Залишайтеся сильними, непохитними та нездоланними!

Щиро вітаю з Днем піхоти Збройних сил України! Це свято віддає шану найсміливішим та найвідданішим борцям за свободу нашої держави. Нехай досвід, навички та знання допомагають вам із гідністю долати всі виклики. Хай кожен ваш день наближає перемогу!

Шановні захисники! Прийміть щирі вітання з нагоди Дня піхоти. Саме ви стоїте на передовій, захищаючи мирне життя українців. Ми висловлюємо вам глибоку подяку за вашу силу, мужність і самовідданість. Бажаємо незламної віри, переможних боїв і міцного здоров'я.

Слава Україні і її незламним піхотинцям! Завдяки вам ми почуваємося захищеними, знаємо, що наші родини під надійним захистом. Дякуємо за вашу витримку, сміливість і доброту. Нехай доля оберігає вас, а рідний дім завжди чекає з відкритими обіймами!

Привітання з Днем піхоти ЗСУ (фото: Pinterest)

Шановні військові! Бажаємо вам фізичної міцності, психологічної стійкості та впевнених рішень на полі бою. Ваша відвага - це приклад для всіх нас, і ми безмежно вдячні вам за захист Батьківщини. Нехай усі дороги ведуть вас до миру, а ворог завжди буде переможений.

Нехай здоров’я буде міцним, а дух - загартованим, дорогі воїни-піхотинці! Бажаємо вам точності в кожному рішенні, сили у кожному кроці та надії у серці. Нехай ваші подвиги увійдуть у історію, а перемога стане нагородою за відданість Україні. Зі святом!

Ваша мужність, дорогі піхотинці, є основою нашої надії на мирне завтра. Вітаємо вас із професійним святом! Ви здатні виконати навіть найнебезпечніші завдання. Бажаємо сили, витримки, вдачі та якнайшвидшого повернення додому - з перемогою!

Зі святом вас, герої української піхоти! Бажаємо впевненості у власних силах, витримки в складних обставинах та підтримки побратимів. Нехай кожна ваша дія буде успішною, а доля - прихильною. Дякуємо вам за те, що стоїте на захисті нашого спокою.

Листівка з Днем піхоти ЗСУ (фото: Pinterest)

Дорогі воїни! Прийміть щирі вітання з нагоди Дня піхоти! Ви - опора армії, її основна сила, завжди готові до дій у найекстремальніших умовах. Хай ваша мужність приносить вам перемоги, а доля буде милосердною до кожного з вас.

Піхотинці! Ваш героїзм заслуговує на найвищу шану. Ви - перші, хто зустрічає ворога, хто боронить кожен метр рідної землі. Бажаємо здоров’я, витримки та віри в себе. Дякуємо за службу та вашу щоденну відвагу!

Зі святом вас, герої української піхоти! Бажаємо впевненості у власних силах, витримки в складних обставинах та підтримки побратимів. Нехай кожна ваша дія буде успішною, а доля - прихильною. Дякуємо вам за те, що стоїте на захисті нашого спокою.

Дорогі воїни! Прийміть щирі вітання з нагоди Дня піхоти! Ви - опора армії, її основна сила, завжди готові до дій у найекстремальніших умовах. Хай ваша мужність приносить вам перемоги, а доля буде милосердною до кожного з вас.

Піхотинці! Ваш героїзм заслуговує на найвищу шану. Ви - перші, хто зустрічає ворога, хто боронить кожен метр рідної землі. Бажаємо здоров’я, витримки та віри в себе. Дякуємо за службу та вашу щоденну відвагу!

Листівка-привітання з Днем піхоти (фото: Pinterest)

***

Ви - щит народу, захист наш,

Скеля мужності і сили.

Хай додає вам захисту

Благословення України!

***

Ти - піхотинець сміливий,

Незламний, відважний, умілий.

Тобою пишаємось щиро -

Ти - наша надія і сила!

Листівка з Днем піхоти (фото: Weukraine.tv)

***

Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

Піхота - опора, піхота - це щит

Незламний, надійний, потужний!

Піхота щодня вражає весь світ,

Піхота - це сила та мужність!

***

У цей день я побажаю,

Буде хай легкою служба!

Хай ніколи не тьмяніє

справжніх побратимів дружба!

Та із неба на погони

Нехай зірочки злітають!

Піхотинці - ви найкращі!

Вороги тремтять, бо знають!

Вітання з Днем піхоти (фото: Weukraine.tv)