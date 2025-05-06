С Днем пехоты ВСУ: лучшие поздравления с теплыми словами для защитников страны

Поздравления с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины в стихах и своими словами

Дорогие воины-пехотинцы! Желаем вам выдержки, несокрушимой силы духа и уверенности в каждом шаге на пути к миру для нашей страны. Вы несете огромную ответственность, и мы твердо верим, что способны преодолевать любые трудности и достигать побед. Ваша решительность и мужество вдохновляют. Оставайтесь сильными, непоколебимыми и непреодолимыми!

Искренне поздравляю с Днем пехоты Вооруженных сил Украины! Этот праздник отдает дань уважения самым смелым и преданным борцам за свободу нашего государства. Пусть опыт, навыки и знания помогают вам с достоинством преодолевать все вызовы. Пусть каждый ваш день приближает победу!

Уважаемые защитники! Примите искренние поздравления по случаю Дня пехоты. Именно вы стоите на передовой, защищая мирную жизнь украинцев. Мы выражаем вам глубокую благодарность за вашу силу, мужество и самоотверженность. Желаем несокрушимой веры, победных боев и крепкого здоровья.

Слава Украине и ее несокрушимым пехотинцам! Благодаря вам мы чувствуем себя защищенными, знаем, что наши семьи под надежной защитой. Спасибо за вашу выдержку, смелость и доброту. Пусть судьба оберегает вас, а родной дом всегда ждет с распростертыми объятиями!

Поздравление с Днем пехоты ВСУ (фото: Pinterest)

Уважаемые военные! Желаем вам физической прочности, психологической устойчивости и уверенных решений на поле боя. Ваша отвага - это пример для всех нас, и мы бесконечно благодарны вам за защиту Родины. Пусть все дороги ведут вас к миру, а враг всегда будет побежден.

Пусть здоровье будет крепким, а дух - закаленным, дорогие воины-пехотинцы! Желаем вам точности в каждом решении, силы в каждом шаге и надежды в сердце. Пусть ваши подвиги войдут в историю, а победа станет наградой за преданность Украине. С праздником!

Ваше мужество, дорогие пехотинцы, является основой нашей надежды на мирное завтра. Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы способны выполнить даже самые опасные задачи. Желаем силы, выдержки, удачи и скорейшего возвращения домой - с победой!

С праздником вас, герои украинской пехоты! Желаем уверенности в собственных силах, выдержки в сложных обстоятельствах и поддержки собратьев. Пусть каждое ваше действие будет успешным, а судьба - благосклонной. Спасибо вам за то, что стоите на защите нашего спокойствия.

Открытка с Днем пехоты ВСУ (фото: Pinterest)

Дорогие воины! Примите искренние поздравления по случаю Дня пехоты! Вы - опора армии, ее основная сила, всегда готовы к действиям в самых экстремальных условиях. Пусть ваше мужество приносит вам победы, а судьба будет милосердной к каждому из вас.

Пехотинцы! Ваш героизм заслуживает наивысшего уважения. Вы - первые, кто встречает врага, кто защищает каждый метр родной земли. Желаем здоровья, выдержки и веры в себя. Спасибо за службу и вашу ежедневную отвагу!

С праздником вас, герои украинской пехоты! Желаем уверенности в собственных силах, выдержки в сложных обстоятельствах и поддержки собратьев. Пусть каждое ваше действие будет успешным, а судьба - благосклонной. Спасибо вам за то, что стоите на защите нашего спокойствия.

Дорогие воины! Примите искренние поздравления по случаю Дня пехоты! Вы - опора армии, ее основная сила, всегда готовы к действиям в самых экстремальных условиях. Пусть ваше мужество приносит вам победы, а судьба будет милосердной к каждому из вас.

Пехотинцы! Ваш героизм заслуживает наивысшего уважения. Вы - первые, кто встречает врага, кто защищает каждый метр родной земли. Желаем здоровья, выдержки и веры в себя. Спасибо за службу и вашу ежедневную отвагу!

Открытка-поздравление с Днем пехоты (фото: Pinterest)

***

Ви - щит народу, захист наш,

Скеля мужності і сили.

Хай додає вам захисту

Благословення України!

***

Ти - піхотинець сміливий,

Незламний, відважний, умілий.

Тобою пишаємось щиро -

Ти - наша надія і сила! Открытка с Днем пехоты (фото: Weukraine.tv)

***

Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

Піхота - опора, піхота - це щит

Незламний, надійний, потужний!

Піхота щодня вражає весь світ,

Піхота - це сила та мужність!

***

У цей день я побажаю,

Буде хай легкою служба!

Хай ніколи не тьмяніє

справжніх побратимів дружба!

Та із неба на погони

Нехай зірочки злітають!

Піхотинці - ви найкращі!

Вороги тремтять, бо знають! Поздравление с Днем пехоты (фото: Weukraine.tv)