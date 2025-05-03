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ЗСУ візьмуть участь у параді в Британії до Дня перемоги

Субота 03 травня 2025 09:00
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ЗСУ візьмуть участь у параді в Британії до Дня перемоги Фото: Українські військові долучаться до параду в Лондоні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ долучаться до параду у Великій Британії з нагоди перемоги у Другій світовій війні. Участь українських військових символізує підтримку Заходу у боротьбі проти агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок, 6 травня, військовослужбовці Збройних сил України візьмуть участь у масштабній військовій ході в Лондоні з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги в Європі (VE Day), який відзначає закінчення бойових дій у Європі під час Другої світової війни.

Українські військові крокуватимуть поруч із близько тисячею британських солдатів, кавалерією та військовими оркестрами як символ глобальної підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що Збройні сили України, які зараз воюють на передовій свободи, представлені на заході в понеділок", - заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

8 травня - традиційна дата святкування VE Day у Великій Британії, Франції та США, коли в 1945 році Німеччина підписала капітуляцію. Росія, яка тоді воювала у складі СРСР, відзначає День перемоги 9 травня.

У рамках пам’ятних заходів у Лондоні заплановано військовий парад, авіашоу та урочисту службу подяки у Вестмінстерському абатстві, в якій очікується участь представників королівської родини.

Окрім України, до церемонії долучаться й військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.

Відправка військового контингенту в Україну

Нагадаємо, що Британія з початку війни в Україні є одним із ключових союзників Києва, надаючи мільярдну військову допомогу та санкційно тиснучи на Росію.

На початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

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