ЗСУ, волонтери чи ГУР? Хто очолив рейтинг довіри серед українців

Збройні сили України та Головне управління розвідки займають провідні місця в рейтингу довіри суспільства до оборонних установ, а також, разом із волонтерами, серед усіх інститутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA.

Результати дослідження "Поточний стан соціальної згуртованості в Україні. Довіра, економіка, соціальні настрої" було оприлюднено ще 29 квітня на форумі "Демократичний тиждень Карпатське море".

Вони свідчать про те, що найвищий рівень довіри українці виявляють до ЗСУ та волонтерів, а серед конкретних відомств Сил безпеки та оборони України - до Головного управління розвідки.



Як зазначив керівник проекту ГО "Фонд сприяння демократії" та засновник InfoLight.UA Юрій Гончаренко, перше місце Збройних сил України зумовлене спільним прагненням українців до перемоги або закінчення війни на прийнятних умовах. Основними інструментами для досягнення цього вони вважають ЗСУ, волонтерські організації та Головне управління розвідки, яке вважається найбільш ефективною спецслужбою.

На його думку, високе місце ГУР в рейтингу довіри також обумовлено тим, що в боротьбі з російською агресією українська розвідка зарекомендувала себе як одна з найпотужніших структур, що виконує надскладні завдання.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України до 2014 року нараховувало менше 5000 співробітників. Під керівництвом Кирила Буданова воно перетворилося на справжній український Моссад, який "кошмарить" росіян від Далекого Сходу до Африки", - зазначив Гончаренко.

Професійні досягнення українських розвідників високо оцінюються українцями, що й демонструє рейтинг народної довіри.

Дослідження "Поточний стан соціальної згуртованості в Україні. Довіра, економіка, соціальні настрої" містило понад 80 запитань, розділених на сім тематичних блоків, включаючи психологічну стійкість (Індекс стійкості), соціальну згуртованість (Індекс згуртованості), економічну впевненість, інформаційну стійкість, а також ставлення до оборони та мобілізаційної політики. Збір даних здійснювався у дві хвилі: перша проходила з 4 по 6 квітня 2025 року (1024 анкети), друга - з 17 по 26 квітня (450 анкет).