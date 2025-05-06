Тримають фронт ціною життя: як піхота ЗСУ стримує росіян на передовій

6 травня - не просто дата. Це день мужності, витривалості й сили, на яку спирається українське військо вже понад десять років. Саме сьогодні вшановують піхотинців - воїнів, які тримають найважчі ділянки фронту.

День піхоти: історія свята

Професійне свято піхотинців було запроваджене Указом Президента №152/2019. У документі зазначено, що День піхоти встановлено "з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ".

Обрана дата - не випадкова: 6 травня 1648 року відбулася переможна битва козаків під Жовтими Водами, перша у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. А ще цього дня вшановують Юрія Змієборця - одного з покровителів українського війська.

Коли піхота стає опорою

Піхота - це серце армії. Саме її підрозділи першими приймають удар і останні залишають поле бою. З 2014 року українські піхотинці воюють у найгарячіших точках - на Донбасі, в Маріуполі, Авдіївці, Бахмуті. Вони звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину навесні 2022 року, брали участь у контрнаступі на Харківщині та в операції зі звільнення Херсона.

Піхота веде жорстокі ближні бої, тримає оборону в міських умовах і штурмує ворожі позиції, коли не працює артилерія, коли танки не можуть пройти, коли найважче.

"Це ті, хто тримає фронт. Без перебільшення", - кажуть військові.

Хто такі піхотинці

Піхотинець - це боєць, який воює безпосередньо на землі. У ЗСУ він може бути стрільцем, гранатометником, сапером, снайпером, розвідником. Піхотинці часто працюють у складних умовах - без укриттів, під постійним вогнем, іноді - без відпочинку протягом кількох діб.

Щоб стати піхотинцем, потрібні:

фізична витривалість і готовність до стресових ситуацій,

знання тактики й техніки ведення бою,

командна взаємодія,

психологічна стійкість.

Піхотні підрозділи діють злагоджено: кожен боєць - частина механізму, від якого залежить успіх місії та життя побратимів.

Чому піхота досі незамінна

Попри розвиток технологій, дрони й артилерію, саме піхота здатна закріпити успіх на землі. Саме вона заходить у населені пункти, зачищає будівлі, утримує позиції, бореться в руїнах і вулицях.

Піхота буває:

механізованою, мотопіхотною - рухається з бронетехнікою;

гірською, морською, десантною - залежно від місцевості;

штурмовою, розвідувальною, інженерною - за завданнями.

Це наймасовіший і найманевреніший рід військ.

Як стати піхотинцем

Шлях до піхоти відкритий для всіх охочих. Основні кроки:

звернутись до ТЦК та СП або напряму до військової частини;

пройти співбесіду та обрати спеціальність;

отримати направлення на ВЛК та пройти медогляд;

пройти базову та спеціальну підготовку (тактика, вогнева, медицина);

влитися в підрозділ і продовжити злагодження на місці.

Перш ніж підписати контракт, можна пройти тижневий вишкіл, який організовує, зокрема, Третя штурмова бригада. Там майбутні військові знайомляться з реаліями служби, оцінюють свої сили й отримують рекомендації щодо вибору підрозділу.

Сучасна піхота - це більше, ніж автомат

Сучасний піхотинець - це воїн високої мобільності та технологічної обізнаності. У його розпорядженні:

портативні ПТРК, міномети, гранатомети;

сучасні засоби зв’язку, тепловізори, дрони;

бронетехніка та інженерні засоби.

Піхота тісно взаємодіє з артилерією, розвідкою, танковими підрозділами. Часто саме піхотинці першими дізнаються про плани ворога - бо вони на передовій.

День піхоти - це не про гучні паради. Це про побратимство, про окопи, про боротьбу за кожен метр української землі. Це про людей, які щодня ризикують життям, щоб ми могли жити.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: АрміяInform, ab3.army.