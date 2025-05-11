З Днем матері: найтепліші привітання для мами у листівках, віршах та своїми словами

11 травня Україна відзначає День матері, коли заведено дякувати своїм матусям за все добро, які вони вам зробили. Пропонуємо вам готові привітання, які допоможуть розчулити та порадувати ваших матусь.
РБК-Україна (проект Styler) надає привітання для СМС та месенджерів, які зроблять справжнє свято для вашої матусі.
Матусю моя золота! Вітаю тебе з Днем матері і щиро дякую за твоє тепло, терпіння і підтримку. Бажаю, щоб здоров’я не підводило, а душа завжди була спокійна та наповнена радістю. Нехай усі мрії здійснюються, а кожен день дарує приводи для щастя.
Мамо, в твоїх очах - любов, у твоїх руках - захист, у твоєму серці - мій дім. Дякую за кожну пораду, за обійми в скрутні хвилини і за віру в мене. Бажаю тобі тепла, радості, міцного здоров’я і нескінченного щастя. Нехай у твоєму житті буде більше сонця, ніж хмар.
Рідненька, з Днем матері тебе! Нехай твоє серце завжди буде зігріте любов’ю близьких, а усмішка не зникає з обличчя. Бажаю тобі щастя у кожному дні, затишку в душі й легкості в серці.
Люба мамо! У це прекрасне свято хочу сказати: ти - найдорожча людина в моєму житті. Дякую тобі за безсонні ночі, за твою доброту і підтримку. Будь завжди здорова, спокійна, усміхнена і така ж щира, як завжди. Нехай твої очі світяться радістю щодня!
Дорога моя матуся, дякую за все, що ти зробила і робиш для мене. Ти - мій ангел-охоронець, мій приклад і моя найбільша любов. Нехай доля дарує тобі довгі роки щастя, сили та радості. Люблю тебе всім серцем!
Матусю, вітаю з найтеплішим святом у році! Твоя турбота - мій захист, твоя усмішка - моє натхнення. Бажаю тобі яскравих днів, міцного здоров’я, душевного затишку і здійснення всіх мрій. Дякую, що ти є!
Мамусю, з любов’ю обіймаю тебе цього святкового дня! Нехай життя буде легким і радісним, а кожна хвилина - наповнена теплом. Ти найкраща у світі, і я завжди буду цінувати все, що ти зробила для мене.
Мамо, нехай кожен твій ранок починається з посмішки, а вечори - з тепла родинного кола. Дякую тобі за безмежну любов і підтримку. Бажаю довгих років життя, міцного здоров’я та багато щасливих моментів поруч із тими, хто тебе цінує і любить.
Рідна моя матусю! Вітаю з Днем матері і бажаю, щоб твоє життя було наповнене яскравими барвами, сміхом і добрими людьми. Ти - приклад сили, доброти і мудрості. Нехай у твоїй душі завжди панує весна, а всі труднощі минають стороною.
Зі святом тебе, найрідніша! Твоє слово - найважливіше, твоя підтримка - найнадійніша. Нехай доля буде до тебе щедрою, а здоров’я - міцним. Я завжди поруч і безмежно вдячна за все, що ти дала мені.
Мила моя матусю! Вітаю тебе з Днем матері і щиро бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов і спокій. Дякую за ласку, розуміння і терпіння. Нехай всі негаразди обходять тебе стороною, а на душі буде тепло і світло!
Мамо! Спасибі за твоє велике серце, в якому вистачає місця для всіх нас. Твоя любов - безмежна, і я щодня вдячна за неї. Бажаю тобі натхнення, міцного здоров’я і радісного кожного дня. Зі святом тебе, моя рідна!
Українських матерів
Ми сьогодні вітаємо,
Бути щасливими завжди
Вам від щирого серця бажаємо!
Ми бажаємо, щоб ви
Були кращими на світі,
Щоб дуже вас любили
І шанували ваші діти!
***
Спасибі, мамо,
За світло, за ласку, за пораду,
Нехай син я і не кращий самий,
Але краще мами у світі немає!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Турботи, клопоти, робота, діти -
Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.
І ось сьогодні, в день цей урочистий,
Ми просим Вас за це нас всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих буде мало.
***
В День матері, ласкава ненько,
Вклоняюся тобі низенько.
Бажаю, люба, не хворіти,
Не сумувати, лиш радіти.
Зичу усмішок багато,
У найкраще в світі свято.
Добра, миру та везіння,
Божого благословіння!
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