Церковні свята у травні 2025: повний список за новим календарем
Православна Церква України (ПЦУ) дотримується нині новоюліанського церковного календаря. Саме він допомагає стежити за всіма важливими для вірян датами та святами.
Докладніше про те, які дні в останній весняний місяць (травень) є найважливішими для українців, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Церковні свята у травні за новоюліанським календарем
Згідно з чинним церковним календарем, згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.
Водночас деякі дати (або й цілі періоди) вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.
У травні 2025 року деякі дні присвячені пророкам, святителям і апостолам.
Крім того, у церковному календарі згадується про поминання загиблих у ІІ Світовій війні, Переполовення П'ятдесятниці (середину 50 днів між святами Пасхи та зішестя Святого Духа) та Вознесіння Господнє.
1 травня (четвер) - день пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського і всієї Руси.
2 травня (п'ятниця) - день святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида.
День 2 травня в новоюліанському календарі (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
4 травня (неділя) - 3-тя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць.
5 травня (понеділок) - 3-й тиждень після Пасхи.
8 травня (четвер) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова. Поминання загиблих у ІІ Світовій війні (день особливого поминання померлих).
9 травня (п'ятниця) - Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Бар.
10 травня (субота) - Апостола Симона Зилота.
11 травня (неділя) - 4-та неділя після Пасхи, про паралізованого.
12 травня (понеділок) - 4-й тиждень після Пасхи. День тезоіменитства Блаженнійшого Митрополита Київського та всією України Епіфанія (пам'ятний день).
14 травня (середа) - Переполовення П'ятдесятниці.
Переполовення П'ятдесятниці - 14 травня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
18 травня (неділя) - 5-та неділя після Пасхи, про самарянку.
19 травня (понеділок) - 5-й тиждень після Пасхи.
21 травня (середа) - Віддання свята Переполовення П'ятдесятниці.
25 травня (неділя) - 6-та неділя після Пасхи, про сліпого.
26 травня (понеділок) - 6-й тиждень після Пасхи.
28 травня (середа) - Віддання свята Пасхи.
29 травня (четвер) - Вознесіння Господнє (дванадесяте перехідне свято).
Вознесіння Господнє у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. З огляду на це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
Водночас за словами глави УГКЦ і Верховного архієпископа Києво-Галицького - Блаженнійшого Святослава, реформа календаря в Україні досі повністю не закінчилась, адже ще "є питання реформи пасхалії" та спільного святкування Великодня.
25 січня 2025 року Папа Римський Франциск під час проповіді (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.
Дещо згодом Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що сучасний світ стає дедалі більш роз'єднаним і сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України.
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