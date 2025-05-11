С Днем матери: самые теплые поздравления для мамы в открытках, стихах и своими словами

Поздравления с Днем матери 2025 своими словами

Мамочка моя золотая! Поздравляю тебя с Днем матери и искренне благодарю за твое тепло, терпение и поддержку. Желаю, чтобы здоровье не подводило, а душа всегда была спокойна и наполнена радостью. Пусть все мечты сбываются, а каждый день дарит поводы для счастья.

Мама, в твоих глазах - любовь, в твоих руках - защита, в твоем сердце - мой дом. Спасибо за каждый совет, за объятия в трудные минуты и за веру в меня. Желаю тебе тепла, радости, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть в твоей жизни будет больше солнца, чем облаков.

Родненькая, с Днем матери тебя! Пусть твое сердце всегда будет согрето любовью близких, а улыбка не исчезает с лица. Желаю тебе счастья в каждом дне, уюта в душе и легкости в сердце.

Дорогая мама! В этот прекрасный праздник хочу сказать: ты - самый дорогой человек в моей жизни. Спасибо тебе за бессонные ночи, за твою доброту и поддержку. Будь всегда здорова, спокойна, улыбчива и такая же искренняя, как всегда. Пусть твои глаза светятся радостью каждый день!

Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)

Дорогая моя мамочка, спасибо за все, что ты сделала и делаешь для меня. Ты - мой ангел-хранитель, мой пример и моя самая большая любовь. Пусть судьба дарит тебе долгие годы счастья, силы и радости. Люблю тебя всем сердцем!

Мамочка, поздравляю с самым теплым праздником в году! Твоя забота - моя защита, твоя улыбка - мое вдохновение. Желаю тебе ярких дней, крепкого здоровья, душевного уюта и исполнения всех желаний. Спасибо, что ты есть!

Мамочка, с любовью обнимаю тебя в этот праздничный день! Пусть жизнь будет легкой и радостной, а каждая минута - наполнена теплом. Ты лучшая в мире, и я всегда буду ценить все, что ты сделала для меня.

Мама, пусть каждое твое утро начинается с улыбки, а вечера - с тепла семейного круга. Спасибо тебе за безграничную любовь и поддержку. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и много счастливых моментов рядом с теми, кто тебя ценит и любит.

Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)

Родная моя мамочка! Поздравляю с Днем матери и желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими красками, смехом и добрыми людьми. Ты - пример силы, доброты и мудрости. Пусть в твоей душе всегда царит весна, а все трудности обходят стороной.

С праздником тебя, самая родная! Твое слово - самое важное, твоя поддержка - самая надежная. Пусть судьба будет к тебе щедрой, а здоровье - крепким. Я всегда рядом и бесконечно благодарна за все, что ты дала мне.

Милая моя мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и искренне желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь и покой. Спасибо за ласку, понимание и терпение. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, а на душе будет тепло и светло!

Мама! Спасибо за твое большое сердце, в котором хватает места для всех нас. Твоя любовь - безгранична, и я каждый день благодарна за нее. Желаю тебе вдохновения, крепкого здоровья и радостного каждого дня. С праздником тебя, моя родная!

Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)

Поздравления с Днем матери в стихах

Українських матерів

Ми сьогодні вітаємо,

Бути щасливими завжди

Вам від щирого серця бажаємо!

Ми бажаємо, щоб ви

Були кращими на світі,

Щоб дуже вас любили

І шанували ваші діти!

***

Спасибі, мамо,

За світло, за ласку, за пораду,

Нехай син я і не кращий самий,

Але краще мами у світі немає!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.

Поздравление с Днем матери (изображение: Pinterest)

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Турботи, клопоти, робота, діти -

Усе встигали Ви зробити,

А ми, чого гріха таїти,

Не вміли все це оцінити.

І ось сьогодні, в день цей урочистий,

Ми просим Вас за це нас всіх простити,

Хоч знаємо, що слів цих буде мало.

***

В День матері, ласкава ненько,

Вклоняюся тобі низенько.

Бажаю, люба, не хворіти,

Не сумувати, лиш радіти.

Зичу усмішок багато,

У найкраще в світі свято.

Добра, миру та везіння,

Божого благословіння!

Поздравления с Днем матери (изображение: Pinterest)