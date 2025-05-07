День матері вже близько. 50 подарунків для мами, у якої вже все є

День матері в Україні святкують 11 травня - і це чудовий привід висловити найріднішій людині свою любов, вдячність і турботу. Але що робити, якщо здається, що у мами вже все є? Квіти - банально. Косметика - щороку. Солодощі - на кожне свято. Як знайти той подарунок, який по-справжньому зворушить?

Ми зібрали 50 ідей для подарунків, які не залишать байдужою жодну маму. Серед них - як недорогі й креативні рішення, так і зворушливі речі, що залишаться на згадку на все життя.

Що подарувати мамі в День матері 2025

Фотокнига з архівних фото. Зберіть улюблені родинні моменти у форматі фотокниги: від знімків з дитинства до найтепліших кадрів останніх років. Це буде не просто подарунок, а справжній емоційний щоденник, до якого мама зможе повертатися знову і знову, гортаючи сторінки з усмішкою.

Відео-привітання від усієї родини. Запишіть теплі слова для мами від усіх рідних - дітей, онуків, сестер, братів. Змонтуйте з цього короткий ролик і подаруйте їй як маленьке домашнє кіно. Таке привітання точно викличе сльози радості та стане пам’яттю на все життя.

Абонемент на масаж. Щоденна турбота, постійна напруга та хатні справи можуть накопичувати втому. Подаруйте мамі відновлення і релакс у вигляді абонемента на масаж - це справді корисний подарунок для здоров’я і душевного відпочинку.

Сертифікат у салон краси. Кожна жінка хоче іноді відчути себе особливою. Сертифікат на процедури в салоні краси - це можливість побути в центрі уваги, відпочити та отримати естетичне задоволення. Ідеальний вибір для тих, хто хоче подарувати не річ, а відчуття.

Квитки на виставу або концерт. Подаруйте мамі не просто дозвілля, а яскраві емоції. Виберіть подію відповідно до її смаків - улюблений театр, улюблений виконавець, комедійне шоу чи камерний концерт. Такий подарунок стане спільним спогадом, якщо підете разом.

Домашній сніданок у ліжко. Іноді найкращий подарунок - це увага, вкладена у дрібниці. Приготуйте мамин улюблений сніданок, подайте його красиво у ліжко, додайте квітку й листівку. Цей жест - простий, але щирий - зробить її ранок по-справжньому святковим.

Іменна чашка або тарілка. Персоналізований посуд - річ, яка буде щодня нагадувати про вашу любов. Замовте чашку з іменем, ніжною фразою чи знаменною датою. Такий подарунок водночас практичний і сентиментальний.

Набір елітного чаю або кави. Якщо мама цінує ароматні напої, оберіть для неї набір якісного чаю чи кави з незвичайними смаками. Можна додати гарну упаковку, мед чи смаколики - і вийде готовий набір для затишного вечора.

Хустка або шарф з авторським принтом. Це не просто аксесуар, а вираз індивідуальності. Особливо цінними є моделі з українською символікою, автентичним орнаментом чи сучасною ілюстрацією. Такий подарунок мама з гордістю носитиме.

Рамка з фото і листом. Виберіть найкраще ваше спільне фото й оформіть його в красиву рамку. А поруч - додайте власноруч написаний лист із щирими словами. Цей "дует" зворушить її до глибини серця.

Набір для вишивки або малювання. Якщо ваша мама творча натура або просто любить зайняти чимось руки - подаруйте їй набір для вишивання, малювання або скрапбукінгу. Це надихне на нове хобі або стане медитативним способом розслабитись.

Іменний кулон або браслет. Прикраса з ініціалами або гравіюванням - це не просто аксесуар, а пам’ять, яка завжди з нею. Такий подарунок буде нагадувати про вас у найтепліші миті.

Сертифікат на кулінарний майстер-клас. Якщо мама любить готувати або хоче навчитися чомусь новому, подаруйте їй участь у майстер-класі. Це можливість весело й смачно провести час - і навіть з вами разом. У День матері кожна мама буде вдячна за будь-який подарунок (фото: Getty Images)

Блокнот бажань. Подаруйте мамі гарний блокнот і запропонуйте записати в нього свої мрії, плани, натхнення. Це буде не тільки подарунок, а й стимул згадати, що вона - не лише мама, а ще й жінка з власними бажаннями.

Подарунковий бокс із локальними смаколиками. Зберіть у стильну коробку продукти від українських виробників - мед, варення, сир, джеми, печиво. Це смачно, оригінально і з національним характером.

Фартух з вишивкою. Для мами, яка обожнює готувати, красивий фартух стане не тільки практичною річчю, а й джерелом натхнення. Додайте на нього напис на кшталт "Господиня року" - і усмішка гарантована.

Подушка або рушник з фото. Такі речі створюють домашній затишок і наповнені особистим сенсом. Мама буде щоразу згадувати про вас, торкаючись до цих предметів.

Настільна лампа з теплого дерева. Практичний і стильний подарунок, який гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр. А головне - нагадуватиме про вас щовечора.

Індивідуальна ароматерапія. Підберіть для мами набір ефірних олій для настрою, сну, енергії. Такий подарунок показує глибокий рівень турботи та допомагає розслабитися в напружені дні.

Плед з рукавами. Затишний аксесуар для довгих вечорів із книжкою чи фільмом. Комфорт у кожному русі - і символічне обіймання навіть на відстані.

Книга улюбленого автора. Якщо мама полюбляє читати, подаруйте їй нову книгу від улюбленого автора або літературну новинку. Це завжди доречно, особливо якщо ви знаєте її літературні смаки.

Набір натуральної косметики. Оберіть засоби без парабенів та сульфатів - крем, скраб, бальзам, маску. Подарунок, який говорить: "Я дбаю про твою красу та здоров’я".

Фотосесія для мами. Замовте фотосесію у професійного фотографа або подаруйте сертифікат. Це шанс для мами відчути себе зіркою та зберегти нові світлі кадри.

Книга родинних рецептів. Зберіть улюблені рецепти мами, бабусі та тіток у красиво оформленому блокноті. Це стане справжньою сімейною реліквією.

Ретро-платівка або касета. Якщо мама слухала музику у 80-90-х, знайдіть для неї платівку з її улюбленими піснями. Ностальгія - сильна емоція.

Електроковдра або грілка. Подарунок, який буквально дарує тепло. Ідеально для тих, хто мерзне навіть під час весни.

Композиція з живих квітів. Замовте флористичну композицію в коробці або кошику, а не просто букет. Вона довше стоятиме і виглядає святково.

Сертифікат у книжковий магазин. Якщо не впевнені, яку книгу вибрати, подаруйте сертифікат. Мама сама обере те, що хоче прочитати. День матері в Україні - дуже важливе свято (фото: Getty Images)

Подарунок від онуків. Малюнок, аплікація, саморобка або відео-привітання - дитячі подарунки завжди особливі. Вони зберігаються роками!

Масажер для шиї чи спини. Дуже практичний подарунок для мами, яка багато сидить або працює фізично. Релакс без потреби виходити з дому – те що треба!

Фотоколаж у великій рамі. Зберіть ваші спільні фото і створіть колаж. Це буде емоційний акцент в інтер’єрі.

Абонемент на йогу чи фітнес. Заохочення до турботи про себе. Якщо мама ще не ходила - можливо, це буде початком нової звички.

Аромасвічка ручної роботи. Виберіть свічку з натурального воску з лавандовим, ванільним або цитрусовим ароматом. Вона створить атмосферу затишку.

Кулон-ароматизатор. Стильна прикраса з мініконтейнером для ефірної олії. Мама зможе носити улюблений аромат завжди з собою.

Сертифікат у ресторан або кафе. Нехай мама не готує цього дня, а насолодиться смачною кухнею. Ідеально - якщо піти разом.

Записка з 10 причинами, чому ви її любите. Напишіть від руки - коротко, щиро, по-справжньому. Це зворушує більше за будь-який коштовний подарунок.

DIY-косметика: скраб або крем. Зробіть щось власноруч - натуральний скраб із кави, меду, олії. Це приємно, просто і душевно.

Фартух для садівництва. Якщо мама любить грядки або клумби - фартух стане корисною і стильною річчю.

Календар з сімейними фото. Зробіть настінний або настільний календар з фотографіями за кожен місяць. Це стане джерелом теплих спогадів увесь рік.

Сукня або кардиган ручної роботи. Замовте у майстрині в’язану річ - це унікально, тепло й красиво. Мама буде в захваті.

Книга з автографом автора. Якщо мама має улюбленого письменника - знайдіть підписаний екземпляр. Це справжній скарб для книжкової душі.

Букет польових квітів. Простий, щирий, зібраний власноруч. Вражає навіть більше за троянди.

Домашній десерт власного приготування. Солодкий сюрприз, зроблений руками - це завжди виглядає з любов’ю. І на смак, і по суті.

Мінісад у горщику. Композиція з рослин - від сукулентів до трав. Такий подарунок буде жити на підвіконні довго.

Брелок із гравіюванням. Маленький символічний подарунок, який мама носитиме з собою щодня. І пам’ятатиме про вас.

Листівка з вишивкою. Якщо маєте навички - зробіть її власноруч. Поєднання народної техніки й особистого послання - це мистецтво.

Термочашка для кави. Зручний, сучасний і практичний подарунок. Ідеально - для мами, яка багато їздить або працює поза домом.

Підставка для прикрас. Гарна деталь для ванної або туалетного столика. У поєднанні з біжутерією - виглядає ще краще.

Власна пісня або вірш. Якщо маєте талант - подаруйте мамі те, чого не купить ніде. Це залишиться з нею назавжди.

Час разом. Найголовніше - побути поруч. Прогулянка, вечеря, щира розмова - без телефону, без поспіху, просто ви й вона.