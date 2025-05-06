День матері 2025: коли в Україні потрібно привітати найрідніших
День матері - важливе свято, коли ми вітаємо своїх найрідніших. Це ніжне та важливе свято, яке об'єднує родини, дає привід подякувати матерям і сказати їм те, що ми часто відкладаємо на "потім".
Коли та як привітати з Днем матері у 2025 році та що варто пам'ятати про це свято, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли День матері у 2025 році
В Україні День матері традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2025 році ця дата припадає на 11 травня. Це не державне, але офіційно визнане свято, яке входить до календаря національних пам'ятних дат.
В часи Київської Русі на території сучасної України святкували День Пречистої Діви Марії - саме в цей день вітали жінок, і в першу чергу матерів.
У 1928 році Союз українок Канади влаштував в Україні перше святкування Дня матері. У 1929 році його вже на місцевому рівні відсвяткували у Львові.
У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері й були спроби його відродити під час Другої світової війни.
Тільки у 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну. У 1999 році був виданий наказ президента України, який встановив святкування Дня матері щороку у другу неділю травня.
Як святкують День матері
Свято не має суворих традицій, але його суть - подяка, турбота та любов до матері. У цей день українці:
Дарують квіти та листівки
Роблять мамам подарунки
У школах роблять святкові заходи
Телефонують або приїжджають до мами
Влаштовують святкові обіди чи сніданки
Діляться спогадами або записують відео-привітання
Пишуть пости вдячності в соцмережах
Відзначають матерів-героїнь та багатодітних матерів
Найголовніше - усі привітання мають бути щирими та сповнені вдячності та любові.
Історія виникнення Дня матері
Святкування Дня матері бере початок зі США у середині 19 століття, коли активістка Анна Джарвіс з Вірджинії боролась за встановлення офіційного дня для вшанування матерів - у пам'ять про свою матір, відому громадську діячку Анну Марію Рівз-Джарвіс. Їй знадобилось багато років, щоб переконати місцеву владу та різноманітні організації про необхідність зробити День матері офіційним святом.
У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом і призначив дату - друга неділя травня. Разом з США це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині.
Зараз День матері святкують у багатьох країнах світу, хоч не у всіх дати та традиції однакові. Однак є спільна ідея у всіх культур - визнання важливої ролі матері в житті дітей та суспільства.
Святкування Дня матері в інших країнах
США
У США День матері - велике та важливе свято. Мамам дарують білі або рожеві гвоздики та пишуть листівки з подякою. В цей день традиційно влаштовують сімейні обіди вдома або у ресторанах. Діти готують мамам сніданки у ліжко.
Японія
В цій країні День матері також святкують в травні й головний символ - червона гвоздика, яка символізує знак подяки. Діти малюють картини та роблять подарунки своїми руками. З цікавих традицій - спільне з мамою приготування традиційних страв.
Франція
День матері у Франції святкують в останню неділю травня. Діти готують вірші та подарунки власними руками. В цей день обов'язково за одним столом на обід збираються кілька поколінь родини. Мамам, які виховали багато дітей, вручають медаль.
У другу неділю травня День матері відзначають:
- Австралія
- Австрія
- Багами
- Бангладеш
- Куба
- Латвія
- Ліхтенштейн
- Ліберія
- Бельгія
- Мальта
- Бермуди
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Пакистан
- В'єтнам
- Бразилія
- Венесуела
- Данія
- Домініка
- Пуерто-Рико
- Філіппіни
- Еквадор
- Самоа
- Словаччина
- Естонія
- Ефіопія
- Фіджі
- Фінляндія
- Швейцарія
- Німеччина
- Шрі-Ланка
- Тайвань
- Гана
- Греція
- Танзанія
- Туреччина
- Ісландія
- Гонконг
- Індія
- Італія
- Уругвай
- Ямайка
- Камбоджа
- Хорватія
- Чехія
- Чилі
- Кенія
- Китай
- Кіпр
- Японія
- Канада
- Колумбія
В інші дні
Норвегія - у другу неділю лютого
Грузія - 3 березня
Ірландія, Британія, Нігерія, Острів Мен - четверта неділя Великого посту (Материнська неділя)
Єгипет, Йорданія, Катар, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Ліван, Судан, Лівія, Кувейт - 21 березня
Словенія - 25 березня
Вірменія - 7 квітня
Ангола, Іспанія, Литва, Португалія, Румунія, Угорщина - перша неділя травня
Польща - 26 травня
Алжир, Домініканська Республіка, Марокко, Швеція, Туніс, Франція - остання неділя травня або перша неділя червня
Ізраїль - 22 травня
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