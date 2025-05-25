З Днем Києва 2025: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках
25 травня у 2025 році відзначається День Києва. У цей день усім киянам варто привітати один одного зі святом свого улюбленого міста.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві короткі привітання, якими можна порадувати киян з днем столиці України.
Привітання з Днем Києва 2025
З Днем Києва! Це місто - гордість нашої нації, джерело сили та натхнення. Хай кожен його ранок починається з мирного неба, а вечори дарують тепло і спокій. Київ - це любов назавжди.
Вітаю, Києве, з твоїм днем! Ти - душа України, її серце і опора. Бажаю тобі розквіту, щасливих мешканців і майбутнього без тривог. Залишайся таким же величним і світлим.
Зі святом, улюблена столице! Ти бачила віки, війни, героїв і відродження. Нехай ніколи не згасає твоя краса. Миру тобі, рідний Києве, і світлої долі!
З Днем Києва! Це місто - як серце, що б’ється в кожному з нас. У ньому - дух предків, сила сучасності та надія на краще. Бажаю киянам радості, достатку й перемог. Київ - це нескорена любов!
Славетний Києве, з твоїм святом! Нехай над тобою завжди буде чисте небо. Бажаю щасливих моментів кожному, хто тут живе. Ти - приклад стійкості та краси.
Листівка з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)
Київ - не просто місто, а історія, закарбована в камені та серцях. Зі святом, наш величний оберіг! Нехай кожен день тут буде сповнений сонця, натхнення й радості.
З Днем Києва, найкраще місто на Землі! Ти - незламне серце нації, яке завжди б’ється в унісон з Україною. Хай тобі щастить на добрих людей, світлі події та мирне майбутнє.
З Днем Києва! Це місто надихає, зцілює та вчить бути сильними. Його вулиці пам’ятають великі події й прості щасливі миті. Бажаю кожному киянину тепла, миру та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Київ і надалі залишається символом незламності й надії.
Києве, з твоїм днем! Ти - наша духовна колиска, місто, де поєднуються слава минулого і віра в майбутнє. Нехай у кожному дворі лунає дитячий сміх, а в кожному серці - любов до рідного краю. Бажаю місту процвітання, а людям - добробуту та натхнення. Ти - столиця, якою ми пишаємось!
Вітаю з Днем Києва - серця України! Нехай старовинні храми і сучасні будівлі гармонійно доповнюють одне одного. Хай життя тут буде спокійним, а дні - наповнені світлом і теплом. Бажаю всім, хто любить це місто, миру, щастя та віри. Разом ми зробимо Київ ще кращим!
Привітання з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)
***
Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця -
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина -
Україна!
***
Київ - серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь - в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
Вітаємо з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітання з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Zn.ua, Day Today та Apostrophe.ua.