З Днем Києва 2025: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках

25 травня у 2025 році відзначається День Києва. У цей день усім киянам варто привітати один одного зі святом свого улюбленого міста.

Привітання з Днем Києва 2025

З Днем Києва! Це місто - гордість нашої нації, джерело сили та натхнення. Хай кожен його ранок починається з мирного неба, а вечори дарують тепло і спокій. Київ - це любов назавжди.

Вітаю, Києве, з твоїм днем! Ти - душа України, її серце і опора. Бажаю тобі розквіту, щасливих мешканців і майбутнього без тривог. Залишайся таким же величним і світлим.

Зі святом, улюблена столице! Ти бачила віки, війни, героїв і відродження. Нехай ніколи не згасає твоя краса. Миру тобі, рідний Києве, і світлої долі!

З Днем Києва! Це місто - як серце, що б’ється в кожному з нас. У ньому - дух предків, сила сучасності та надія на краще. Бажаю киянам радості, достатку й перемог. Київ - це нескорена любов!

Славетний Києве, з твоїм святом! Нехай над тобою завжди буде чисте небо. Бажаю щасливих моментів кожному, хто тут живе. Ти - приклад стійкості та краси.

Листівка з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)

Київ - не просто місто, а історія, закарбована в камені та серцях. Зі святом, наш величний оберіг! Нехай кожен день тут буде сповнений сонця, натхнення й радості.

З Днем Києва, найкраще місто на Землі! Ти - незламне серце нації, яке завжди б’ється в унісон з Україною. Хай тобі щастить на добрих людей, світлі події та мирне майбутнє.

З Днем Києва! Це місто надихає, зцілює та вчить бути сильними. Його вулиці пам’ятають великі події й прості щасливі миті. Бажаю кожному киянину тепла, миру та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Київ і надалі залишається символом незламності й надії.

Києве, з твоїм днем! Ти - наша духовна колиска, місто, де поєднуються слава минулого і віра в майбутнє. Нехай у кожному дворі лунає дитячий сміх, а в кожному серці - любов до рідного краю. Бажаю місту процвітання, а людям - добробуту та натхнення. Ти - столиця, якою ми пишаємось!

Вітаю з Днем Києва - серця України! Нехай старовинні храми і сучасні будівлі гармонійно доповнюють одне одного. Хай життя тут буде спокійним, а дні - наповнені світлом і теплом. Бажаю всім, хто любить це місто, миру, щастя та віри. Разом ми зробимо Київ ще кращим!

Привітання з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця -

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина -

Україна!

***

Київ - серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь - в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Вітаємо з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

Вітання з днем Києва (фото: Apostrophe.ua)