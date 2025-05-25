С Днем Киева 2025: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
25 мая в 2025 году отмечается День Киева. В этот день всем киевлянам стоит поздравить друг друга с праздником своего любимого города.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые короткие поздравления, которыми можно порадовать киевлян с днем столицы Украины.
Поздравления с Днем Киева 2025
С Днем Киева! Этот город - гордость нашей нации, источник силы и вдохновения. Пусть каждое его утро начинается с мирного неба, а вечера дарят тепло и спокойствие. Киев - это любовь навсегда.
Поздравляю, Киев, с твоим днем! Ты - душа Украины, ее сердце и опора. Желаю тебе расцвета, счастливых жителей и будущего без тревог. Оставайся таким же величественным и светлым.
С праздником, любимая столица! Ты видела века, войны, героев и возрождения. Пусть никогда не угасает твоя красота. Мира тебе, родной Киев, и светлой судьбы!
С Днем Киева! Этот город - как сердце, бьющееся в каждом из нас. В нем - дух предков, сила современности и надежда на лучшее. Желаю киевлянам радости, достатка и побед. Киев - это непокоренная любовь!
Славный Киев, с твоим праздником! Пусть над тобой всегда будет чистое небо. Желаю счастливых моментов каждому, кто здесь живет. Ты - пример стойкости и красоты.
Открытка с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)
Киев - не просто город, а история, запечатленная в камне и сердцах. С праздником, наш величественный оберег! Пусть каждый день здесь будет полон солнца, вдохновения и радости.
С Днем Киева, лучший город на Земле! Ты - несокрушимое сердце нации, которое всегда бьется в унисон с Украиной. Пусть тебе везет на добрых людей, светлые события и мирное будущее.
С Днем Киева! Этот город вдохновляет, исцеляет и учит быть сильными. Его улицы помнят великие события и простые счастливые мгновения. Желаю каждому киевлянину тепла, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Киев и в дальнейшем остается символом несокрушимости и надежды.
Киев, с твоим днем! Ты - наша духовная колыбель, город, где сочетаются слава прошлого и вера в будущее. Пусть в каждом дворе звучит детский смех, а в каждом сердце - любовь к родному краю. Желаю городу процветания, а людям - благополучия и вдохновения. Ты - столица, которой мы гордимся!
Поздравляю с Днем Киева - сердца Украины! Пусть старинные храмы и современные здания гармонично дополняют друг друга. Пусть жизнь здесь будет спокойной, а дни - наполнены светом и теплом. Желаю всем, кто любит этот город, мира, счастья и веры. Вместе мы сделаем Киев еще лучше!
Поздравление с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)
***
Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця -
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина -
Україна!
***
Київ - серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь - в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
***
Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!
Поздравляем с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
***
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Поздравление с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Zn.ua, Day Today и Apostrophe.ua.