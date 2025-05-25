С Днем Киева 2025: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

25 мая в 2025 году отмечается День Киева. В этот день всем киевлянам стоит поздравить друг друга с праздником своего любимого города.

Поздравления с Днем Киева 2025

С Днем Киева! Этот город - гордость нашей нации, источник силы и вдохновения. Пусть каждое его утро начинается с мирного неба, а вечера дарят тепло и спокойствие. Киев - это любовь навсегда.

Поздравляю, Киев, с твоим днем! Ты - душа Украины, ее сердце и опора. Желаю тебе расцвета, счастливых жителей и будущего без тревог. Оставайся таким же величественным и светлым.

С праздником, любимая столица! Ты видела века, войны, героев и возрождения. Пусть никогда не угасает твоя красота. Мира тебе, родной Киев, и светлой судьбы!

С Днем Киева! Этот город - как сердце, бьющееся в каждом из нас. В нем - дух предков, сила современности и надежда на лучшее. Желаю киевлянам радости, достатка и побед. Киев - это непокоренная любовь!

Славный Киев, с твоим праздником! Пусть над тобой всегда будет чистое небо. Желаю счастливых моментов каждому, кто здесь живет. Ты - пример стойкости и красоты.

Открытка с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)

Киев - не просто город, а история, запечатленная в камне и сердцах. С праздником, наш величественный оберег! Пусть каждый день здесь будет полон солнца, вдохновения и радости.

С Днем Киева, лучший город на Земле! Ты - несокрушимое сердце нации, которое всегда бьется в унисон с Украиной. Пусть тебе везет на добрых людей, светлые события и мирное будущее.

С Днем Киева! Этот город вдохновляет, исцеляет и учит быть сильными. Его улицы помнят великие события и простые счастливые мгновения. Желаю каждому киевлянину тепла, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Киев и в дальнейшем остается символом несокрушимости и надежды.

Киев, с твоим днем! Ты - наша духовная колыбель, город, где сочетаются слава прошлого и вера в будущее. Пусть в каждом дворе звучит детский смех, а в каждом сердце - любовь к родному краю. Желаю городу процветания, а людям - благополучия и вдохновения. Ты - столица, которой мы гордимся!

Поздравляю с Днем Киева - сердца Украины! Пусть старинные храмы и современные здания гармонично дополняют друг друга. Пусть жизнь здесь будет спокойной, а дни - наполнены светом и теплом. Желаю всем, кто любит этот город, мира, счастья и веры. Вместе мы сделаем Киев еще лучше!

Поздравление с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця -

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина -

Україна!

***

Київ - серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь - в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

Поздравляем с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

Поздравление с днем Киева (фото: Apostrophe.ua)