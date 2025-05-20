Засновник Москви похований у Києві? Що знайшли археологи в Лаврі

У серці Києво-Печерської лаври стоїть один із найдавніших храмів України - церква Спаса на Берестові. Саме тут, за історичними джерелами, може бути похований засновник Москви Юрій Долгорукий.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

"Це одна з найвидатніших пам’яток XII століття. Вона була князівською церквою, усипальницею Мономаховичів. Історичні свідчення вказують, що саме тут або поряд був похований син Володимира Мономаха - Юрій Долгорукий", - зазначив Остапенко.

Чому це важливо

Юрій Долгорукий, якого вважають засновником Москви, у 1150-х роках був київським князем. Його поховання в Києві символічно суперечить імперським російським наративам - адже пов’язує "початок Москви" саме з українською землею.

У 1990-х роках московська влада навіть намагалася отримати контроль над цією частиною Лаври.

"Було звернення від московської мерії з проханням передати територію храму Росії. Звісно, воно було відхилене", - додав Остапенко.



Церква Спаса на Берестові (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про пошуки

Храм неодноразово досліджували археологи. У ХХ столітті вони активно шукали могилу Долгорукого, однак поки що безрезультатно. Наразі знайдено понад 700 поховань - здебільшого місцевих жителів. Утім, значна частина території досі не досліджена повністю.

Всі виявлені останки, за словами Остапенка, зберігаються в Україні.

Унікальна церква з підписом Петра Могили

Церква Спаса на Берестові - унікальна пам’ятка, яка поєднує архітектуру княжої доби, бароко, класицизм і неоготику. В ній збереглися фрески XVII століття із зображенням митрополита Петра Могили - з його власним підписом.



Первісна фреска 11-12 сторіч "Чудесний лов риби" на західній стіні нартекса церкви Спаса на Берестові (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Святиня зазнала руйнації в часи монгольської навали й була відбудована саме Могилою - видатним українським духовним лідером і реформатором.