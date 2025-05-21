День Києва 2025: 15 найкрасивіших місць, які обов'язково варто побачити в столиці

Київ - місто з багатовіковою історією, яке можна не лише побачити, а й відчути. Столиця зачаровує величними соборами, старовинними вулицями та дивовижними краєвидами, відкриваючи перед мандрівником справжнє серце України.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 15 головних туристичних пам'яток столиці, які доречно буде побачити у День Києва, 25 травня.

Софійський собор

Один із найстаріших храмів Східної Європи, що зберіг фрески та мозаїки XI століття. Його велична архітектура вражає навіть досвідчених мандрівників. З оглядового майданчика відкривається чудовий вид на історичний центр столиці.

Михайлівський Золотоверхий монастир

Монастир є символом незламності Києва, відновлений після знищення у радянські часи. Його золоті бані виблискують на тлі блакитного неба. Тут панує особлива атмосфера спокою та духовності.

Золоті ворота

Відтворена брама Київської Русі часів Ярослава Мудрого. Сьогодні це музей та символ давньоруської могутності. Навколо брами облаштовано затишний сквер для відпочинку.

Золоті ворота (фото: Вікіпедія)

Андріївський узвіз

Одна з найатмосферніших вулиць Києва, де відчувається дух творчості. Узвіз з'єднує верхнє місто з Подолом і веде до Андріївської церкви. Вздовж вулиці розташовано безліч галерей, майстерень і сувенірних крамниць.

Києво-Печерська лавра

Світова святиня православ’я та визначна пам’ятка ЮНЕСКО. Печери з мощами святих, старовинні церкви та музеї створюють неповторну атмосферу. Лавра розташована на пагорбі, звідки відкриваються краєвиди на Дніпро.

Володимирська гірка

Парк із панорамним видом на Дніпро та лівий берег Києва. Тут встановлено пам’ятник князю Володимиру - хрестителю Русі. Місце ідеальне для неспішної прогулянки та фото на згадку.

Володимирська гірка (фото: Вікіпедія)

Майдан Незалежності

Центральна площа міста, де творилася новітня історія України. Тут відбувалися Революції та масові події, що змінили хід історії. Майдан є символом свободи та єдності народу.

Хрещатик

Головна вулиця столиці, жива та динамічна, з історичними будівлями в стилі радянського ампіру. У вихідні перекривається для руху транспорту і стає пішохідною зоною. Тут панує справжній дух великого міста.

Національний музей історії України

Розташований у серці Старого Києва, музей охоплює всю історію України від кам’яної доби до сучасності. Експозиція включає унікальні артефакти, прикраси, зброю та книги. З вікон музею відкривається краєвид на Поділ і Дніпро.

Національний музей історії України (фото: Вікіпедія)

Пейзажна алея

Незвичайний парк із сучасною скульптурою, казковими лавками та інсталяціями. Популярне місце для відпочинку з дітьми та фотосесій. Алея веде вздовж старовинного валу зі стінами Старокиївської фортеці.

Контрактова площа

Серце Подолу, де збереглися історичні будівлі та торгова традиція міста. Тут розташовано пам’ятник Григорію Сковороді та Будинок контрактів. Атмосфера площі сповнена стародавньої купецької слави.

Арка Свободи українського народу

Розташована в Хрещатому парку, арка символізує єдність і мир. Від неї відкривається вражаюча панорама Дніпра, мостів і лівого берега. Тут часто збираються вуличні музиканти й митці.

Арка Свободи українського народу (фото: Вікіпедія)

Воздвиженка

Сучасний квартал, збудований у стилі старовинної європейської архітектури. Яскраві фасади, бруковані вулички та спокійна атмосфера приваблюють гостей міста. Місце ідеальне для неспішної прогулянки й фотосесій.

Парк імені Тараса Шевченка

Один із найстаріших парків Києва, розташований навпроти Червоного корпусу університету. Тут часто проходять культурні події, виставки просто неба й ярмарки. У центрі - пам’ятник Тарасові Шевченку, що є справжньою окрасою парку.

Фунікулер

З’єднує Верхнє місто з Подолом і працює вже понад 100 років. Поїздка відкриває гарні види на Дніпро та київські пагорби. Це не лише транспорт, а й цікава атракція для туристів.

Київський фунікулер (фото: Вікіпедія)