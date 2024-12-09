З Днем ангела Анни: гарні короткі привітання у прозі та віршах

9 грудня вшановують пам'ять святої Анну та відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці. Неодмінно привітайте знайому Анну або Ганну з днем ангела.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало теплі та ніжні вітання з Днем ангела Анни.
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Дорога Аню, бажаю тобі, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від негараздів і допомагав у всіх твоїх справах. Нехай усі твої починання втіляться в життя і тебе завжди супроводжує удача, процвітання й успіх.
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З Днем ангела, Анно! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, даруючи тобі свою підтримку та благословення. Бажаю тобі здоров'я, щастя та гармонії, а також, щоб кожен день приносив нові приємні сюрпризи!
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Ганнусю, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світла, а ангел-охоронець дарує тобі свою велику любов і турботу. Бажаю, щоб твоя душа була наповнена любов'ю, а серце - теплом і радістю. З іменинами!
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Люба Аню, з іменинами! Хочу побажати, щоб твій ангел завжди захищав тебе від будь-яких труднощів, а життя було сповнене радості, любові і тепла. Нехай всі твої мрії здійснюються, а серце завжди відчуває спокій!
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Анно, з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене радістю, а твій ангел завжди вів за собою, оберігаючи від усього поганого. Нехай кожен новий день буде кращим за попередній, а ти завжди залишайся такою ж чудовою і світлою особистістю!
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Дорога Анюто, вітаю з Днем ангела! Хочу побажати тобі, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів, а ангел-охоронець завжди стояв поруч, даруючи захист і благословення. Нехай цей день принесе тобі лише радість і щастя!
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Ангел вдома в тебе, Анно, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Нещодавно ми писали про те, які свята будуть в грудні.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: forkids.org.ua і "Твій Світ".