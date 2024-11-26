Зимові свята стартують раніше. Церковний календар на грудень 2024

З минулого року Україна перейшла на новий церковний календар, тож цикл зимових свят відкривається вже на початку грудня. День святого Миколая, Різдво та інші неперехідні дати змістилися майже на два тижні.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало перелік усіх свят грудня за календарем ПЦУ.

Зміст:

Як змінилися дати свят

З 1 вересня 2023 року Православна церква України послуговується новоюліанським календарем замість юліанського.

За правилами цієї системи літочислення, дати усіх свят із "нерухомою" датою, окрім Великодня та пов'язаних із ним, змістилися на 13 днів раніше.

Таким, чином уже другий рік поспіль віряни ПЦУ ушановують пам'ять святих та відзначають майже всі важливі дати за новим стилем і одночасно з католиками.

Коли Миколая, Різдво та Щедрий вечір

День святого Миколая

Традиційно зимові свята починаються з Миколая Чудотворця. В цей день церква згадує християнського святого, відомого своїми добродійними вчинками та допомогою нужденним. Діти знаходять під подушками подарунки від Миколая, а у містах запалюються вогники на новорічних ялинках.

Фото: ялинку в Києві мають встановити в День Миколая 6 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

За новим календарем ПЦУ дата свята Миколая Чудотворця припадає на 6 грудня (замість 19 грудня). До речі, головна ялинка Києва на Софійській площі засяє саме 6 грудня, як і торік.

Різдво Христове

Багаторічні дискусії щодо "правильної" дати Різдва в Україні завершилися після переходу Православної церкви на новоюліанське літочислення.

Різдвяне надвечір'я чи Святвечір відзначають 24 грудня із вечірньою літургією в церквах та святковим столом із 12 пісними стравами. Різдво Господа Бога і спасителя Ісуса Христа – 25 грудня.

Варто зазначити, що свято Різдва Христового встановлене на 25 грудня і на державному рівні. З 2023 року "стара" дата 7 січня не є державним святом.

Святки та Щедрий вечір

З 25 грудня по 5 січня триватимуть святки. Це 12 днів різдвяного циклу, коли церква вшановує пам'ять низки святих та визначних подій (Марії, Стефана, Меланії, Василя, Водохреща – хрещення Сина Господнього в Йордані), а за народними традиціями заведено колядувати, щедрувати, влаштовувати вертепи та ворожити.

Одне з таких свят – день преподобної Меланії (Маланки, чи Щедрий вечір). Припадає на 31 грудня (раніше 13 січня) – в переддень Нового року.

Фото: різдвяне богослужіння 25 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Церковний календар на грудень 2024

1 грудня – святого пророка Наума;

2 грудня – святого пророка Авакума;

3 грудня – святого пророка Софонії;

4 грудня – святої великомучениці Варвари: святого преподобного Дамаскина;

5 грудня – святого преподобного Сави Освяченого;

6 грудня – святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;

7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

8 грудня – святого преподобного Патапія;

9 грудня – святої Анни, непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня – святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;

14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

16 грудня – святого пророка Аггея;

17 грудня – святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;

19 грудня – святого мученика Боніфатія;

20 грудня – передсвято Різдва, святого священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня – святої мучениці Юліани;

22 грудня – святої великомучениці Анастасії;

23 грудня – святих 10 мучеників Критських;

24 грудня – Святвечір; святих Отців; святого преподобномученика Євгенія;

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці та святого Йосифа Обручника;

27 грудня – святого апостола первомученика та архідиякона Стефана;

28 грудня – святих 2000 мучеників спалених у Никодимії;

29 грудня – святих дітей, вбитих у Вифлеємі; святого преподобного Маркелла;

30 грудня – святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика пресвітера;

31 грудня – святої преподобної Меланії; Віддання Різдва Христового.

Нагадаємо, в Україні всі вихідні на свята скасовано через дію воєнного стану, який продовжили щонайменше до 7 лютого 2025.

При підготовці матеріалу використовувалися: календар Православної церкви України, інформація з Вікіпедія, ст. 73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні.