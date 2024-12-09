С Днем ангела Анны: красивые короткие поздравления в прозе и стихах

Поздравление с Днем ангела Анны в прозе

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Дорогая Аня, желаю тебе, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от невзгод и помогал во всех твоих делах. Пусть все твои начинания претворятся в жизнь и тебя всегда сопровождает удача, процветание и успех.

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С Днем ангела, Анна! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, даря тебе свою поддержку и благословение. Желаю тебе здоровья, счастья и гармонии, а также чтобы каждый день приносил новые приятные сюрпризы!

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Анечка, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет больше света, а ангел-хранитель дарит тебе свою великую любовь и заботу. Желаю, чтобы твоя душа была наполнена любовью, а сердце - теплом и радостью. С именинами!

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Дорогая Аня, с именинами! Хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда защищал тебя от любых трудностей, а жизнь была полна радости, любви и тепла. Пусть все твои мечты сбываются, а сердце всегда будет спокойно!

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Анна, с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была исполнена радости, а твой ангел всегда вел за собой, оберегая от всего плохого. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего, а ты всегда оставайся такой же замечательной и светлой личностью!

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Дорогая Анюта, поздравляю с Днем ангела! Хочу пожелать тебе, чтобы в твоей жизни было больше светлых моментов, а ангел-хранитель всегда стоял рядом, даря защиту и благословение. Пусть этот день принесет тебе радость и счастье!

Поздравления с Днем Анны в стихах на украинском

Ангел вдома в тебе, Анно, був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

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Ганнусю хочу привітати,

Здоров'я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!