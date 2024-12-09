С Днем ангела Анны: красивые короткие поздравления в прозе и стихах

9 декабря почитают память святой Анны и отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы. Обязательно поздравьте знакомую Анну или Ганну с днем ангела.
РБК-Украина (проект Styler) собрало теплые и нежные поздравления с Днем ангела Анны.
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Дорогая Аня, желаю тебе, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от невзгод и помогал во всех твоих делах. Пусть все твои начинания претворятся в жизнь и тебя всегда сопровождает удача, процветание и успех.
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С Днем ангела, Анна! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, даря тебе свою поддержку и благословение. Желаю тебе здоровья, счастья и гармонии, а также чтобы каждый день приносил новые приятные сюрпризы!
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Анечка, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет больше света, а ангел-хранитель дарит тебе свою великую любовь и заботу. Желаю, чтобы твоя душа была наполнена любовью, а сердце - теплом и радостью. С именинами!
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Дорогая Аня, с именинами! Хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда защищал тебя от любых трудностей, а жизнь была полна радости, любви и тепла. Пусть все твои мечты сбываются, а сердце всегда будет спокойно!
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Анна, с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была исполнена радости, а твой ангел всегда вел за собой, оберегая от всего плохого. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего, а ты всегда оставайся такой же замечательной и светлой личностью!
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Дорогая Анюта, поздравляю с Днем ангела! Хочу пожелать тебе, чтобы в твоей жизни было больше светлых моментов, а ангел-хранитель всегда стоял рядом, даря защиту и благословение. Пусть этот день принесет тебе радость и счастье!
Ангел вдома в тебе, Анно, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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При написании материала использовались следующие источники: forkids.org.ua и "Твій Світ".