Як правильно просити благословення: що неодмінно слід зробити

Благословення - це освячення людини, Божа благодать на життя та справи людини. Проте процедура благословення має свої особливості, а також певні заборони.

Про те, як попросити благословення та що не можна робити при цьому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Православної Церкви України.

Як отримують благословення

Благословення вважається священнодійством. Здійснити його можуть священники, котрі через Таїнство священства (рукоположення) отримали благодать Святого Духа, щоб служити християнській церкві та людям.

На Літургії

Кожного разу, коли проходить Божественна літургія, всі віряни, присутні на ній, отримують благословення від священника. Це стається тоді, коли останній осіняє прихожан хресним знаменням.

Благословляючи, священник складає пальці особливим чином: вони утворюють літери "ІС ХС", що означає Ісус Христос. Це символізує, що через священника людина отримує благословення від Самого Господа Ісус Христос.

Тому благословення священнослужителя слід приймати з належною повагою.

Попросити у священника

Існує також можливість особисто попросити благословення у священника, навіть поза межами храму. Для цього необхідно підійти до священнослужителя та скласти руки хрестом (права рука на лівій, долонями догори) і промовити "Благословіть, отче!".

Зі словами "В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа" або "Бог благословить" священник накладає хресне знамення, поклавши свою праву руку на долоні вірянина.

Також священник може благословити на відстані або накласти хресне знамення, поклавши долоню на схилену голову парафіянина.

Що треба зробити під час благословення

Під час отримання благословення від священника важливо дотримуватись певних звичаїв. В момент благословення священними предметами (хрестом, Євангелієм, іконою чи чашею) слід перехреститися та зробити поясний поклін.

Коли священник вимовляє слова загального благословення "Мир усім", а також благословляє свічками чи рукою, потрібно здійснити поясний поклін без хресного знамення.

Також важливо пам’ятати, що під час благословення священником на особисте прохання, особа повинна подати свої руки хрестом і чітко попросити благословення.

Що не можна робити до благословення

Не варто хреститися перед отриманням благословення від священника. Крім того, не слід підходити за благословенням під час виконання священником особливих богослужбових дій, таких як причащання, кадіння храму або помазання оливою.

Однак після закінчення сповіді чи в кінці літургії, під час цілування Хреста, можна просити благословення.