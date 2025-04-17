Дмитро Коляденко здивував зізнанням: "У мене не було жінки після Білик"

Дмитро підкреслив, що він завжди буде любити Ірину Білик. Попри те, що пара розійшлася 19 років тому, вони періодично спілкуються.

"Я її любив, люблю і буду любити. Сьогодні ми не спілкуємося. Але сьогодні вона мені наснилася, що вона мені зателефонує. І вона зателефонує. Вона ніколи не поставить крапку, і я. Ми не можемо поставити крапку. Ми поставили крапку, що ми не можемо жити разом", - підкреслив Коляденко.

Потім у процесі розмови з Машею Єфросиніною артист зробив шокуюче зізнання.

"У мене не було жінки після Білик. Зовсім", - відверто поділився Коляденко.

"Це фатальні жінки (Ірина Білик та Олена Коляденко - ред.). У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки стільки років", - підкреслив він.

На що Маша поставила уточнююче запитання: "У тебе не було жінки чи не було стосунків?"

"У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я "купив любов". У мене вже їхав дах. Я купив любов за гроші", - зазначив артист.

На що Єфросиніна запитала, чому він так довго тягнув з інтимними стосунками.

"Тому що я така людина. У мене бабуся була така, вона все життя любила одну людину. Вона чекала. І я люблю чекати", - підкреслив він.

На відео цей момент можна подивитися з 1:31:03.

Що відомо про особисте життя Коляденка

Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, співак і телеведучий.

Був 10 років у шлюбі з хореографом Оленою Коляденко. Від цих стосунків має сина Пилипа - співака, одного з учасників гурту KADNAY.

На початку 2000-х Коляденко був 4 роки у стосунках з Іриною Білик. Про їхній бурхливий роман, який супроводжувався гучними скандалами, тоді говорив увесь шоу-бізнес.

"Я різав її картини, я викинув диван із 13 поверху, я заклеїв усю її косметику, йшов босоніж Києвом, жив під мостом із бомжами. Мені хотілося, щоб вона мене шукала, переживала. Це було жахливо", - говорив Коляденко про їхній роман.

У 2006 році пара розлучилася остаточно. Після цього у Білик були стосунки з танцюристом Дмитром Дікусаром і російським продюсером Асланом Ахмадовим.

З Коляденком співачку пов'язує багаторічна дружба. Однак екскохані, як і раніше, періодично сваряться і можуть не розмовляти по декілька місяців.



Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: facebook.com/bilyk.iryna)