Еволюція стилю Ірини Білик. Як змінювалася з роками поп-ікона української сцени (фото)

Сьогодні, 6 квітня, народній артистці України Ірині Білик виповнилося 55 років. Протягом багатьох років виконавиця часто змінювала стиль, не боялася експериментів і завжди вирізнялася яскравістю.

Ірина Білик ще з початку своєї карʼєри вирізнялася сміливим стилем - і в макіяжі, і в одязі. У 90-х співачка полюбляла епатувати публіку яскравими образами, що відповідали модним тенденціям того часу.

В одному з найяскравіших періодів - у 1997 році - Ірина носила вогняно-руде волосся та демонструвала струнку фігуру у відвертих мінісукнях. Ірина Білик у 90-х (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Згодом вона зізнавалася: саме рудий був її улюбленим кольором, бо "з ним легше жити" Ірина Білик на концерті у 1997 році (скріншот)

Експерименти з волоссям

Після періоду яскравого рудого Ірина спробувала новий образ - стала ефектною білявкою.

Ірина Білик часто експериментувала з образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

У різні роки артистка зʼявлялася на публіці також з афрокучерями. Ірина Білик часто експериментувала з образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Проте рано чи пізно вона завжди поверталася до блонду - кольору, який найкраще підкреслює її риси обличчя і додає свіжості образу.

У 2018 році знаменитість кардинально змінила зачіску: обрізала довге волосся та знову повернулася до рудого.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Але, як і завжди, зрештою знову обрала світлі відтінки - той варіант, який виглядає на ній найбільш природно.

Макіяж і вбрання

Ірина завжди надавала перевагу виразному макіяжу - з акцентом на очі чи губи, часто з яскравими тінями та насиченими помадами. Вбрання артистки також завжди мали характер - сміливі, відверті, іноді навіть провокаційні.

Ірина Білик часто експериментувала з образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Косметологія та пластика

Ірина ніколи не приховувала, що зверталася до косметологів та хірургів. Ще на початку своєї карʼєри вона наважилася на пластичну операцію. А в інтервʼю Маші Єфросиніній у 2022 році артистка вперше детально розповіла, що саме вона змінила у своїй зовнішності.

Зокрема, Білик зробила операцію на очах, щоб трохи підняти зовнішні кути.

"У мене увесь час були "молящі" очі, наче я плачу. Це в мене від тата. Одного разу я виступала у Палаці "Україна", був концерт. І там я зустрілася з Леонідом Кучмою. Після концерту він зайшов до артистів, щоб привітатися. Підходить до мене і каже: Ірина, чому у вас такі сумні очі? Тоді я подумала: ну, все, Ірусю, треба щось робити з очима, якщо навіть президент помітив. А пісні у мене теж сумні. Тому я прийшла (до лікарів - ред.) і кажу: я хочу бути красивою", - ділилася Білик. Ірина Білик до та після пластики (фото: facebook.com/TerytoriaA)

Також вона підкоригувала форму носа, яка, за її словами, відображала її грузинське коріння.

Однак результат хірургічного втручання не повністю її задовольнив: з часом співачка визнала, що замість простої корекції горбинки краще було б видалити її повністю.

"Я думаю, якщо я секс-символ, то попросила і ніс трохи прибрати. Але дещо залишила грузинського. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. Але зараз думаю, що зробила неправильно. Треба було узагалі прибрати і зробити рівний" ,- додала артистка. Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)