Дмитрий Коляденко удивил признанием о сексе: "У меня не было женщины после Билык"

Дмитрий подчеркнул, что он всегда будет любить Ирину Билык. Несмотря на то, что пара рассталась 19 лет назад, они периодически общаются.

"Я ее любил, люблю и буду любить. На сегодняшний день мы не общаемся. Но сегодня она мне приснилась, что она мне позвонит. И она позвонит. Она никогда не поставит точку, и я. Мы не можем поставить точку. Мы поставили точку, что мы не можем жить вместе", - подчеркнул Коляденко.

Затем в процессе разговора с Машей Ефросининой артист сделал шокирующее признание.

"У меня не было женщины после Билык. Совсем", - откровенно поделился Коляденко.

"Это роковые женщины (Ирина Билык и Елена Коляденко - ред.). У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины столько лет", - подчеркнул он.

На что Маша задала уточняющий вопрос: "У тебя не было женщины или не было отношений?"

"У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я "купил любовь". У меня уже ехала крыша. Я купил любовь за деньги", - отметил артист.

На что Ефросинина спросила, почему он так долго тянул с интимными отношениями.

"Потому что я такой человек. У меня бабушка была такая, она всю жизнь любила одного человека. Она ждала.И я люблю ждать", - подчеркнул он.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:31:03.

Что известно про личную жизнь Коляденко

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, певец и телеведущий.

Был 10 лет в браке с хореографом Еленой Коляденко. От этих отношений у него есть сын Филипп – певец, один из участников группы KADNAY.

В начале 2000-х Коляденко был 4 года в отношениях с Ириной Билык. О их бурном романе, который сопровождался громкими скандалами, тогда говорил весь шоу-бизнес.

"Я резал ее картины, я выкинул диван с 13 этажа, я заклеил всю ее косметику, шел босиком по Киеву, жил под мостом с бомжами. Мне хотелось, чтобы она меня искала, переживала. Это было ужасно", - говорил Коляденко об их романе.

В 2006 году пара рассталась окончательно. После этого у Билык были отношения с танцором Дмитрием Дикусаром и российским продюсером Асланом Ахмадовым.

С Коляденко певицу связывает многолетняя дружба. Однако экс-возлюбленные по-прежнему периодически ссорятся и могут не разговаривать по несколько месяцев.



Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (фото: facebook.com/bilyk.iryna)