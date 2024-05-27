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"Я повинен банку". Дмитро Коляденко розповів про заробітки під час війни та кредит

Понеділок 27 травня 2024 21:41
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"Я повинен банку". Дмитро Коляденко розповів про заробітки під час війни та кредит Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф і шоумен Дмитро Коляденко розповів про заробітки під час війни, а також назвав суму кредиту, яку винен банку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста Славі Дьоміну.

Деталі

Зі слів знаменитості, багато коштів у нього йде на оренду квартири.

Шоумен каже, що у нього немає бажання придбати свою нерухомість, тому що йому подобається винаймати.

"Для мене готелі - це мій дім. Для мене вдома - це коли я в готелі і там чиста білизна. Там прибирають і є сніданки", - зізнався Дмитро.

Слава Дьомін припустив, що танцівник заробляє у середньому 2000 доларів на місяць, оскільки багато гастролює з танцювальною виставою "Шафа", яка стала шалено популярною.

&quot;Я повинен банку&quot;. Дмитро Коляденко розповів про заробітки під час війни та кредит

Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"Ну у мене 1000 доларів йде на квартиру, також парковка 6 000 грн, на їжу, на ліки. Я за війну нічого собі не купив. А ще я ж записую пісні. Я знімаю кліпи", - зазначив артист.

Що стосується ліків, Коляденко пояснив: йому потрібні гроші на вітамін А та валідол, щоб "залічити розбити серце".

Також хореограф зізнався, що взяв кредит у банку. Його сума складає 75000 гривень.

"Я ще не віддав. Був ковід, артисти всі були по домівках, війна йде. Ну і гонорари ж вже не ті, що були до війни. Як для співака, були нормальні гонорари, а зараз я ж в балеті. Там не ті гонорари, що ти кажеш, три-чотири (тисячі доларів, - Прим. Ред). Та нема таких грошей. Ну двушка є може", - поділився Дмитро.

Нещодавно двійник Винника розповів про заробітки під час війни.

Також про свої доходи розповіла Наталка Карпа.

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Дмитрий Коляденко Зірки шоу-бізнесу
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