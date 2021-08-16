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Дмитрий Ступка попал в громкий скандал из-за травести-дивы Монро

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Понедельник 16 августа 2021 17:25
Дмитрий Ступка попал в громкий скандал из-за травести-дивы Монро Коллаж РБК-Украина: Дмитрий Ступка оскорбил травести-диву Монро
Автор: Styler

Дмитрий Ступка попал в скандал из-за своего гомофобного высказывания в эфире телеканала в сторону известной украинской травести-дивы Монро. Ведущие обсуждали со стилистом образ Монро на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Ступка пошутил: "А это она? Не оно?".

Этот фрагмент Монро опубликовала в Instagram и выразила свое возмущение.

"Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя бы проведите просветительский ликбез, учебный мастер класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, проведут семинар на эти темы, чтобы в дальнейшем такого не повторилось. Иначе, это позор. В 2021 году", - написала Монро.

Дмитрий извинился за свою неудачную шутку, и написал в комментарии, что никого не хотел оскорбить. Он также подчеркнул, что у него много друзей из ЛГБТ-сообщества.

Дмитрий Ступка попал в громкий скандал из-за травести-дивы Монро

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что поклонники Монро написали много гневных комментариев в адрес Ступки.

  • Увидев сейчас сторис, обомлела! Редко, когда пишу или как-то реагирую на происходящее в соцсетях, но тут пройти мимо не смогла. Это отвратительный поступок, недостойного человека, которого я даже "мужчиной" назвать не могу.
  • Богдан Сильвестрович - единственная выдающаяся фигуре этой семьи! А на его внуке природа отдохнула!!!
  • Можно уволить этого молодого человека после таких слов?
  • Шок если честно! Говорить на камеру "воно". Димочка явно живет не в 21-м веке и не знает правил элементарного этикета. Шутки уровня "токсик"??? Серьезно?
  • Какой кошмар. Это дно!!! Руководители канала обязаны на это отреагировать!!!

Напомним, Лесю Никитюк раскритиковали за изменение во внешности.

Мы также писали о том, что депутат-священник оскорбил женщин и попал в скандал.

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Дмитрий Ступка
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