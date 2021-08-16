Дмитрий Ступка попал в громкий скандал из-за травести-дивы Монро

Дмитрий Ступка попал в скандал из-за своего гомофобного высказывания в эфире телеканала в сторону известной украинской травести-дивы Монро. Ведущие обсуждали со стилистом образ Монро на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Ступка пошутил: "А это она? Не оно?".

Этот фрагмент Монро опубликовала в Instagram и выразила свое возмущение.

"Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя бы проведите просветительский ликбез, учебный мастер класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, проведут семинар на эти темы, чтобы в дальнейшем такого не повторилось. Иначе, это позор. В 2021 году", - написала Монро.

Дмитрий извинился за свою неудачную шутку, и написал в комментарии, что никого не хотел оскорбить. Он также подчеркнул, что у него много друзей из ЛГБТ-сообщества.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что поклонники Монро написали много гневных комментариев в адрес Ступки.