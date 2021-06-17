Лесю Никитюк раскритиковали за изменение во внешности: похожа на Повалий или травести-диву Монро

Леся Никитюк любит публиковать в сети свои новые фотографии и при этом шутить. На этот раз популярная украинская телеведущая сильно удивила своих подписчиков внешним видом и ее шутку по поводу внешности не оценили.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Нос и губы сделала сама, ну, а волосы доверяю профессионалам", - написала Никитюк.

После этого ее образ подвергли жесткой критике. Пользователи сети отметили, что теперь она потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других девушек в сети и даже звезд, включая Таисию Повалий и травести-диву Монро.

И стала похожа на травести Монро;

Что ты с собой сделала!?

Перебор, некрасиво, грубо! А была красоткой!

Не отличишь ... Повалий и компания, все на одно лицо;

Леся, вы становитесь похожи на Таисию Повалий, не перестарайтесь. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас…. Извините;

Скриншоты с Instagram

Отметим, что есть преданные поклонники Никитюк, которым нравятся ее изменения.