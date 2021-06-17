Лесю Никитюк раскритиковали за изменение во внешности: похожа на Повалий или травести-диву Монро
Леся Никитюк любит публиковать в сети свои новые фотографии и при этом шутить. На этот раз популярная украинская телеведущая сильно удивила своих подписчиков внешним видом и ее шутку по поводу внешности не оценили.
Новое фото она показала в Instagram.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Нос и губы сделала сама, ну, а волосы доверяю профессионалам", - написала Никитюк.
После этого ее образ подвергли жесткой критике. Пользователи сети отметили, что теперь она потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других девушек в сети и даже звезд, включая Таисию Повалий и травести-диву Монро.
- И стала похожа на травести Монро;
- Что ты с собой сделала!?
- Перебор, некрасиво, грубо! А была красоткой!
- Не отличишь ... Повалий и компания, все на одно лицо;
- Леся, вы становитесь похожи на Таисию Повалий, не перестарайтесь. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас…. Извините;
Скриншоты с Instagram
Отметим, что есть преданные поклонники Никитюк, которым нравятся ее изменения.
- Очень красиво;
- Если красота спасет мир, то ты точно супергероиня;
- Как тебе круто;
- Шикарная женщина! Иногда я не понимаю, что Вы говорите! Но это не важно!! Передается колоссальный позитив.
- Такая великолепная.
Напомним, Instagram Леси Никитюк взломали. На ее странице появились странные посты с откровенным фото.
Мы также писали о том, что Леся Никитюк и Михаил Заливако заинтриговали общим фото.