Дмитро Ступка потрапив в гучний скандал через травесті-діву Монро

Дмитро Ступка потрапив в скандал через своє гомофобне висловлювання в ефірі телеканалу в сторону відомої української травесті-діви Монро. Ведучі обговорювали зі стилістом образ Монро на червоній доріжці Одеського кінофестивалю. Ступка пожартував: "А це вона? Чи не воно?".

Цей фрагмент Монро опублікувала в Instagram і висловила своє обурення.

"Шановне керівництво каналу, не мені давати вам рекомендації, кого наймати на роботу, але ви хоча б проведіть просвітницький лікнеп, навчальний майстер-клас, як звертатися до представників ЛГБТІК + спільноти, я із задоволенням підкажу контакти профі, проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторилося. Інакше, це ганьба. У 2021 році ", - написала Монро.

Дмитро вибачився за свою невдалий жарт, і написав в коментарі, що нікого не хотів образити. Він також підкреслив, що у нього багато друзів з ЛГБТ-спільноти.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що прихильники Монро написали багато гнівних коментарів на адресу Ступки.