Дмитрівська батьківська субота: що потрібно зробити в головний поминальний день осені

Дмитрівська батьківська субота - один з найважливіших поминальних днів року для православних християн. Традиції та заборони цього дня дотримуються вже не одне століття.

Що потрібно знати про Дмитрівську батьківську суботу, які є традиції та заборони в цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому цей поминальний день важливий

Дмитрівська батьківська субота щорічно випадає на суботу перед днем пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського. Цього року - це 19 жовтня.

Покровитель воїнів жив на рубежі III-IV століть, був комендантом міста Солунь у Греції. Він постраждав за віру і був страчений за сповідання християнства в 306 році.

Ця субота є одним з найважливіших поминальних днів у році й вона єдина, яка закріплена в правилах православної церкви офіційно.

Однак є й інші поминальні суботи, які згадуються в записах етнографів. Більшість з них припадає на осінні дні, а після - починається Різдвяний піст.

Наступні поминальні дні:

26 жовтня - Кузьмина поминальна субота

2 листопада - Михайлівська батьківська субота

9 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом

Традиції поминального дня

Дмитрівська батьківська субота існує від XIV століття. Спершу у цей день поминали лише воїнів, які загинули під час битви. Згодом почали поминати усіх близьких та предків.

Зранку в храмах проходять поминальні літургії, після неї - загальна Панахида. В цей день священники в молитвах просять Бога за померлих батьків, братів, сестер, за рідних та близьких, за полеглих воїнів та за безвинно вбитих.

Під час служби у цю поминальну суботу заведено подавати записки з іменами покійних рідних та близьких, а священники зачитують їх під час заупокійного богослужіння.

В багатьох церквах в такі дні ставлять свічки за упокій душі померлого. Якщо немає можливості відвідати панахиду, то свічку можна поставити вдома - біля портрету покійного.

У храми віряни приносять їжу - хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, олію. Приносити м'ясні продукти або алкоголь (крім церковного кагору) - заборонено.

Обов'язково подають милостиню нужденним біля храму та намагаються здійснити якісь добрі вчинки.

Після відвідування храму люди навідують могили рідних та близьких на кладовищах. Там вони наводять порядок, кладуть квіти та моляться.

Після відвідин кладовища влаштовують поминальні трапези, щоб згадати померлих та поділитися спогадами про них.

Що не можна робити у батьківську суботу