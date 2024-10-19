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Дмитриевская родительская суббота: что нужно сделать в главный поминальный день осени

Суббота 19 октября 2024 07:05
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Дмитриевская родительская суббота: что нужно сделать в главный поминальный день осени Что нужно сделать в Дмитровскую поминальную субботу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дмитриевская родительская суббота - один из важнейших поминальных дней года для православных христиан. Традиции и запреты этого дня соблюдаются уже не одно столетие.

Что нужно знать о Дмитровской родительской субботе, какие есть традиции и запреты в этот день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему этот поминальный день важен

Дмитровская родительская суббота ежегодно выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. В этом году - это 19 октября.

Покровитель воинов жил на рубеже III-IV веков, был комендантом города Солунь в Греции. Он пострадал за веру и был казнен за исповедание христианства в 306 году.

Эта суббота является одним из важнейших поминальных дней в году и единственная, которая закреплена в правилах православной церкви официально.

Однако есть и другие поминальные субботы, упоминаемые в записях этнографов. Большинство из них приходится на осенние дни, а после - начинается Рождественский пост.

Следующие поминальные дни:

  • 26 октября - Кузьмина поминальная суббота
  • 2 ноября - Михайловская родительская суббота
  • 9 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом

Традиции поминального дня

Дмитриевская родительская суббота существует с XIV века. Сначала в этот день поминали только воинов, погибших во время битвы. Потом стали поминать всех близких и предков.

Утром в храмах проходят поминальные литургии, после нее - всеобщая Панихида. В этот день священники в молитвах просят Бога за умерших родителей, братьев, сестер, родных и близких, павших воинов и безвинно убитых.

Во время службы в эту поминальную субботу принято подавать записки с именами покойных родных и близких, а священники зачитывают их во время заупокойного богослужения.

Во многих церквях в такие дни ставят свечи за упокой души умершего. Если нет возможности посетить панихиду, то свечу можно поставить дома - у портрета покойного.

В храмы верующие приносят пищу - хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, масло. Приносить мясные продукты или алкоголь (кроме церковного кагора) - запрещено.

Обязательно подают милостыню нуждающимся возле храма и стараются совершить какие-то добрые поступки.

После посещения храма люди посещают могилы родных и близких на кладбищах. Там они наводят порядок, кладут цветы и молятся.

После посещения кладбища устраивают поминальные трапезы, чтобы вспомнить умерших и поделиться воспоминаниями о них.

Что нельзя делать в родительскую субботу

  • Говорить плохо об умерших
  • Ссориться и конфликтовать, особенно с родными
  • Отказывать в милости нуждающимся
  • Оставлять еду на могилах
  • Устраивать громкие пиршества или превращать поминальную трапезу в застолье
  • Распивать алкоголь на кладбищах
  • Ставить памятники
  • Не стоит плакать за усопшими, поэтому еще это может принести тревогу - лучше молиться за упокой души

Ранее мы писали о том, что нужно знать о родительских поминальных субботах в 2024 году.

А еще рассказывали о том, как правильно поминать умерших и что делать в поминальные дни нельзя.

При написании материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь.

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