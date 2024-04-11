Поминальні дні та батьківські суботи: коли та як правильно згадувати померлих

Православна церква України та УГКЦ з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанській календар. А разом з переходом змінилися важливі дати, поминальні дні та свята у церковному календарі.

Коли у 2024 році потрібно поминати померлих, провідати могили рідних та як згадувати близьких правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Поминальні дні у 2024 році

13 квітня - поминальна субота, субота четвертого тижня Великого посту

9 травня - День поминання воїнів

14 травня - Радониця (проводи)

22 червня - Троїцька батьківська субота, Вселенська батьківська субота

27 липня - батьківська субота перед Успенським постом

28 вересня - Покровська батьківська субота

19 жовтня - Дмитрівська батьківська субота

26 жовтня - Кузьміна поминальна субота

2 листопада - Михайлівська батьківська субота

9 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом

Як правильно поминати померлих

Поминальні дні - це особливі дати у церковних календарях, коли українці згадують та вшановують померлих родичів, друзів, членів сім'ї, близьких людей.

В такі дні обов'язково замовляють у храмах спеціальну службу або пишуть записки для священника, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися.

У багатьох церквах в такі дні ставлять свічки за упокій душі померлого. Якщо немає можливості відвідати храми, то свічку ставлять вдома - біля портрету померлої людини.

Ще одна традиція - на поминальні служби до церкви приносять хліб, крупи, борошно, печиво, сіль та цукерки - для нужденних, які помоляться за упокій душі.

Після служби у церкві традиційно відвідують цвинтарі, наводять лад на могилах та навколо, ставлять свічки та квіти. І поминають та згадують померлих у свої молитвах.

У старі часи існувала ще одна традиція - потрібно було зробити якусь добру справу. Наприклад, подати милостиню чи зібрати невелику поминальну трапезу.

Варто зазначити, що померлих не згадують з образами чи чимось поганим. В такі дні заборонено сваритися, ображати одне одного, влаштовувати галасливі поминки та розпивати алкоголь на цвинтарях.

Ще дні, коли поминають померлих, не підходять для встановлення пам'ятників. Дозволено тільки наводити лад та пофарбувати огорожу.